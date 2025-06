Slovenski košarkarski prvaki so pripeljali novo poletno okrepitev. "Po podpisu pogodbe s Cedevito Olimpijo se počutim odlično. Med pogovorom z mojim agentom sem izvedel, da ima klub bogato košarkarsko zgodovino. To je pomemben korak naprej v moji karieri. Igrali bomo v Evropskem pokalu proti vrhunskim nasprotnikom, kar me zelo veseli," je ob podpisu pogodbe s Cedevito Olimpijo povedal Umoja Gibson.

V preteklosti je v ligi NCAA nosil dres treh ekip (North Texas Mean Green, Oklahoma Sooners in DePaul Blue Demons), nato je v Nemčiji nastopal za Göttingen, kjer je bil v sezoni 2023/24 najboljši strelec in kradljivec žog svoje ekipe.

Sezono 2024/25 je začel na Kitajskem, nato pa se je konec oktobra 2024 preselil v Subotico k Spartaku. Skupno je nastopil na 26 tekmah Lige ABA, v povprečju igral 17,8 minute na tekmo in dosegal 9,0 točk ter 3,0 asistence in 2,0 skoka na tekmo.

"Težko je najti kakovostnega organizatorja igre"

Umoja Gibson je igralec po okusu Zvezdana Mitrovića. Foto: Aleš Fevžer "Zadovoljni smo, da se nam bo v prihodnji sezoni v Ljubljani pridružil Umoja Gibson. Slednji je v minuli sezoni v dresu Spartaka prvič okusil igranje v regionalni ligi, kjer je kazal dobre predstave. Ligo ABA je tako dodobra spoznal, v prihajajoči sezoni pa ga čakajo še preizkušnje v EuroCupu. Želimo si, da Gibson s svojo igro v obrambi in napadu pomaga naši ekipi v vseh segmentih naše igre in obenem raste skupaj s preostalimi soigralci," je povedal športni direktor Cedevite Olimpije, Chechu Mulero.

"Letošnje poletje je trg igralcev zelo obremenjen zaradi ponudb iz Evrolige, odhodov mladih igralcev v NCAA ter prestopov v klube z večjimi proračuni, zato je izjemno težko najti kakovostnega organizatorja igre. Umoja Gibson je pritegnil našo pozornost s svojimi odličnimi predstavami na obeh straneh igrišča – tako v napadu kot v obrambi. Prepričani smo, da lahko pomembno prispeva k naši igri, hkrati pa še dodatno izpopolni svoje sposobnosti in dvigne raven svoje igre," je dodal glavni trener članske zasedbe, Zvezdan Mitrović.

Pred tem so Olimpijo okrepili še Cameron Houindo, David Škara in slovenski reprezentant Miha Cerkvenik, pogodbo sta podaljšala Žiga Daneu in Rok Radović, odšli pa so DeVante Jones, Martinas Geben in Bine Prepelič.