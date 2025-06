Cedevita Olimpija in Litovec Martinas Geben sta se dogovorila za prekinitev pogodbe. Geben se je ljubljanskemu klubu pridružil lansko poletje, dres Zmajev je nosil do konca koledarskega leta 2024, nato pa je bil posojen v Girono, kjer je tudi zaključil tekmovalno sezono 2024/25.

V tekmovalni sezoni 2024/25 je Geben v dresu Cedevite Olimpije zaigral na 13 tekmah AdmiralBet Lige ABA in 12 tekmah BKT EuroCupa. Medtem, ko je v Evropskem pokalu v povprečju na parketu preživel malo več kot 14 minut na tekmo in dosegal 4,8 točke ter 3,1 skok, je v regionalni ligi beležil 5,9 točke in 2,2 skoka v 10,4 minutah na parketu. V Gironi je Geben odigral 21 tekem, v povprečju pa dosegal 9,0 točk in 5,1 skok na tekmo.

