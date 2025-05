Elon Musk stopil iz svojega mehurčka in presenetil

Elon Musk, najbogatejši človek na svetu in vplivni svetovalec v Trumpovi administraciji, je presenetil z izstopom iz svojega siceršnjega komunikacijskega mehurčka. Običajno komunicira predvsem prek družabnih omrežij in konservativnih medijev, tokrat pa se odločil za pogovor z novinarji osrednjih ameriških medijev v Rooseveltovi sobi Bele hiše.

Povod za srečanje je bil članek Wall Street Journala, ki je poročal, da naj bi upravni odbor Tesle iskal njegovo zamenjavo kot izvršnega direktorja – kar so Musk in Tesla odločno zanikali. Musk se je kljub temu odločil, da v luči dogajanja predstavi svojo plat zgodbe in pogleda na svoje delo v oddelku za učinkovitost vlade (DOGE), ki ga vodi v okviru Trumpove administracije.

Na sestanku z novinarji, med katerimi so bili predstavniki The New York Timesa, The Washington Posta, Bloomberga, ABC-ja in celo Associated Pressa, ki ga je Bela hiša v preteklosti želela odstraniti iz novinarskega bazena, je Musk razmišljal tudi o svojem umiku iz vloge vodje DOGE. Ob tem je samega sebe primerjal z Budo: "Ali je Buda potreben za budizem? Ali ni bil budizem močnejši, ko je umrl?"

Po navedbah vira, ki je seznanjen z okoliščinami, je Muskov dogovor potekal precej hitro. Uradniki Bele hiše so v sredo zjutraj obvestili novinarje, da so bili povabljeni na razgovor z Muskom in so imeli približno eno uro časa, da odgovorijo. Druženje je potekalo pozno popoldne in je trajalo približno eno uro.

Kaj je še povedal?

Musk je priznal, da DOGE še ni dosegel cilja enega bilijona dolarjev prihrankov, ki si ga je zadal, a poudaril, da jim je uspelo zmanjšati stroške za okoli 160 milijard. Dejal je, da bo brez dodatne politične podpore v Washingtonu zelo težko doseči zastavljene cilje. "Vprašanje je, koliko bolečine sta kabinet in kongres pripravljena sprejeti," je dejal.

Med pojasnjevanjem težav pri zmanjševanju zvezne administracije je Musk priznal tudi, da so bili nekateri ključni zaposleni pomotoma odpuščeni. Kljub ostrim varčevalnim ukrepom, ki so sprožili precej kritik, ostaja prepričan o pomenu svojega dela: "DOGE ni samo institucija, to je način življenja."

Podal je tudi nekaj sočnih informacij

Musk je novinarjem razkril še nekaj zanimivih osebnih zgodb – večkrat je prespal v Lincolnovi spalnici Bele hiše, nekoč pa ga je predsednik Trump celo sredi noči poklical in ga prosil, naj iz kuhinje prinese karamelni sladoled.

Čeprav napoveduje, da bo zmanjšal svojo prisotnost v Washingtonu, bo obdržal svojo pisarno v Beli hiši. Z nasmeškom je dodal, da ima njegova pisarna okno, ki gleda neposredno na klimatsko napravo: "Kar je v redu – težje me je ustreliti," je pripomnil.

Ob koncu je Musk ponosno poudaril: "Še vedno imam največji računalniški monitor na celotnem območju. In ne pozabite – DOGE je način življenja."