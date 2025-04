Skrivni načrt Elona Muska: Prihaja apokalipsa, narediti moramo legijo

Elon Musk, najbogatejši človek na svetu in tesni zaupnik predsednika ZDA Donalda Trumpa, naj bi imel skrivni načrt, kako postati oče ogromnega števila otrok, večinoma fantov. Musk, ki je do zdaj že večkrat izražal skrbi zaradi upadanja rodnosti v razvitih državah, ima sicer že zdaj uradno kar 14 otrok s štirimi različnimi ženskami.

Ameriški časnik The Wall Street Journal (v nadaljevanju WSJ) je pred kratkim objavil profil Elona Muska kot starša in partnerja, v katerem je ob dejstvih, da ima Elon Musk uradno že kar 14 otrok, neuradno verjetno veliko več, in da spletnim vplivnicam, ki se mu zdijo primerne matere, za prevzem te vloge ponuja ogromno denarja, izstopala tudi navedba, da si želi postati oče cele legije otrok.

Novinarji so namreč pridobili zasebna sporočila, ki sta si jih Musk in desničarska vplivnica Ashley St. Clair – ta že od februarja trdi, da je mama enega od Elonovih otrok – izmenjala na družbenem omrežju X.

Musk je po navedbah časnika v sporočilih 26-letnici opisal svoj načrt, kako namerava spočeti pravo legijo otrok. Navdih za takšno poimenovanje je Musk domnevno črpal iz starorimskega poimenovanja vojaških enot – legija je po večini definicij pomenila največjo enoto, ki je štela nekaj več pet tisoč vojakov.

Elon Musk se je zaradi svojih idej o "turbo starševstvu" že večkrat znašel pod plazom kritik tako njegovih političnih in ideoloških nasprotnikov kot tudi zaveznikov. Ti, gre predvsem za konservativne tradicionaliste, mu očitajo, da so njegove zamisli za povečevanje natalitete v nasprotju z družinskimi vrednotami, ki jih promovira ameriška desnica. Foto: Guliverimage

Rad bi imel legijo inteligentnih fantov

Toliko otrok naj bi si želel zaploditi tudi najbogatejši človek na svetu, pri tem pa bi računal na usluge večjega števila nadomestnih mater.

Eden od pogojev, ki naj bi jih po navedbah WSJ opisal v zasebnih sporočilih St. Clair, naj bi bil rojevanje otrok s pomočjo carskega reza, saj so po njegovem mnenju takšni otroci inteligentnejši. To je pred časom že trdil tudi na družbenem omrežju X (vir).

Elon Musk ima uradno 14 otrok s štirimi različnimi ženskami, neuradno pa je ta številka domnevno še nekoliko višja. Foto: Guliverimage

Musk naj bi tudi poudarjal, da mora biti večina otrok v njegovi "legiji" moškega spola. Eden od razlogov Muska, ki je sicer že večkrat izrazil skrbi zaradi upadanja rodnosti v razvitih državah, za željo po tolikšnem številu otrok naj bi bila glede na zasebna sporočila med njim in vplivnico Ashley St. Clair "prihajajoča apokalipsa".