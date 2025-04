To so vse ženske, s katerimi ima Elon Musk otroke

Nabogatejši človek na svetu in soustanovitelj podjetij Tesla in SpaceX Elon Musk ima s štirimi različnimi ženskami kar 14 otrok. Eden izmed njih je zaradi sindroma nenadne smrti dojenčka umrl že pri desetih tednih. Spoznajte, kdo so ženske, ki si s svetovalcem ameriškega predsednika Donalda Trumpa delijo otroke.

Triinpetdesetletni milijarder Elon Musk, ki je še vedno na čelu urada za vladno učinkovitost (Doge), je oče toliko otrokom, da bi z njimi lahko sestavil nogometno moštvo, pri tem pa bi jih še vedno nekaj sedelo na klopi. Ob število otrok, ki jih ima njen oče Elon, se je obregnila celo njegova hči Vivian Jenna Wilson.

"Rekla bom, da dejansko ne vem, koliko bratov in sester imam, če vključite polbrate in polsestre," je Vivian, ena od šestih otrok izvršnega direktorja Tesle, ki jih ima s prvo ženo Justine Wilson, povedala za Teen Vogue v marčevskem intervjuju. "To je samo zabavno dejstvo. Res je dobro za dve resnici in eno laž," je še dodala skoraj 21-letna Vivian, ki bo ameriško polnoletnost dopolnila 15. aprila.

"Po svojih najboljših močeh pomagam pri krizi premajhne populacije. Padajoča stopnja rodnosti je daleč največja nevarnost, s katero se sooča civilizacija," je pred leti na omrežju X zapisal Musk.

Skupaj je Elon Musk uradno oče štirinajstim otrokom, v spodnjem seznamu pa si poglejmo, kdo so matere, s katerimi si milijarder in svetovalec predsednika ZDA Donalda Trumpa deli otroke.

Justine Wilson – prva Muskova žena (2000–2008)

Elon se je leta 2000 poročil z Justine Wilson, svojo študentsko ljubeznijo iz Univerze v Pensilvaniji, s katero sta se v zakonu, ki je trajal do leta 2008, razveselila šestih otrok. V tem času sta se nekdanja zakonca spopadla z nepredstavljivo tragedijo, saj je eden izmed njunih otrok, Nevada Alexander, leta 2002 umrl le pri desetih tednih zaradi sindroma nenadne smrti dojenčka (SIDS). Par si je nato pomagal tudi z metodo IVF (postopkom zunajtelesne oploditve) in pozdravil še pet otrok: dvojčka Vivian in Griffin, rojena 2004, ter trojčke Kaia, Saxona in Damiana, rojene leta 2006.

Justine Wilson ima z Muskom pet živih otrok (prvi je umrl pri komaj desetih tednih). Foto: Profimedia

Grimes – nekdanje dekle, z Muskom imata tri otroke (2018–2022)

Musk je razburkano razmerje s številnimi vzponi in padci s kanadsko pevko Grimes (Claire Elise Boucher) začel leta 2018 in ga končal leta 2022. Takrat je marca istega leta za Vanity Fair glasbenica povedala, da "živita v ločenih hišah" in sta "najboljša prijatelja." Par ima skupaj tri otroke, sina X Æ A-12 (rojenega leta 2020), hčerko Exa Dark Sideræl (rojeno z nadomestno matero leto 2021) in leta 2022 rojenega sina Techno Mechanicusa (z vzdevkom Tau), ki sta ga prav tako dobila prek nadomestne matere.

Grimes in Elon Musk imata skupaj tri otroke: sina X je rodila Grimes, dva otroka pa sta paru rodili nadomestni materi. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Shivon Zilis – štirje otroci z Muskom

Leta 2022 je Business Insider objavil, da je Musk z direktorico Neuralinka Shivon Zilis pozdravil dvojčka, rojena leta 2021 v Austinu v Teksasu, kjer je Musk tedaj prebival večino časa. Walter Isaacson je v svoji biografiji Elon Musk iz leta 2023 zapisal, da sta polni imeni dvojčkov Strider Sekhar Sirius in Azure Astra Alice.

Lil loves of my life ♥️♥️ pic.twitter.com/DwwxTtPEyu — Shivon Zilis (@shivon) February 16, 2025

28. februarja 2024 sta Musk in Zilis pozdravila še tretjega skupnega otroka, takrat deklico Arcadio. Eno leto po rojstvu je njena mama Shivon tvitnila: "Vse najboljše za prvi rojstni dan, draga Arcadia. Mamica te ima rada z vsem srcem."

28. februarja 2025 sta tako Musk in Zilis objavila, da sta pozdravila še četrtega skupnega otroka, in sicer dečka po imenu Seldon Lycurgus. Novico sta svetu sporočila potem, ko so ravno obeleževali prvo potovanje tretjega skupnega otroka okoli Sonca. "Pogovarjala sva se z Elonom in v luči rojstnega dne prelepe Arcadie smo menili, da je bolje, da tudi neposredno povemo o našem čudovitem in neverjetnem sinu Seldonu Lycurgusu," je zapisala na omrežju X. "Zgrajen je kot ekstremno mogočen juggernaut, s trdnim srcem iz zlata. Zelo ga ljubim," je še zapisala njegova mama, Elon pa se je na objavo odzval z emotikonom srca.

Ashley St. Clair (domnevna mati Muskovega otroka)

Letos na valentinovo je avtorica knjige Elephants Are Not Birds Ashley St. Clair na omrežju X zapisala: "Pred petimi meseci sem pozdravila novega otroka na svetu. Elon Musk je oče." Dodala je, da tega ni prej razkrila, da bi zaščitila zasebnost in varnost njunega otroka. "Toda v zadnjih dneh je postalo jasno, da nameravajo tabloidi to storiti, ne glede na škodo, ki jo bo povzročilo", je še zapisala.

Foto: Guliverimage/Profimedia

"Nameravam omogočiti najinemu otroku, da raste v normalnem in varnem okolju," je takrat zapisala in dodala: "Zaradi tega prosim, da mediji spoštujejo zasebnost najinega otroka in se vzdržijo invazivnega poročanja."

Najbogatejši človek na svetu je nedavno zapisal, da ni stoodstotno prepričan, da je sedemmesečni sin konservativne vplivnice Ashley St. Clair njegov. "Ne vem, ali je otrok moj ali ne, vendar ne nasprotujem temu, da se to ugotovi," je 31. marca v objavi na omrežju X zapisal 53-letnik. "Čeprav ne vem zagotovo, sem dal Ashley 2,5 milijona dolarjev in ji pošiljam petsto tisoč dolarjev na leto," je v nadaljevanju pojasnil Južnoafričan.

