Vedenje Muskovega štiriletnega sina med tiskovno konferenco v Ovalni pisarni Bele hiše je na družbenih omrežjih dvignilo precej prahu.

Številni uporabniki so bili namreč prepričani oziroma so želeli verjeti, da X Æ A-Xii z besedami, da naj utihne in da ni predsednik, neposredno naslavlja predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki je Muskove odgovore novinarjem poslušal v neposredni bližini.

Kaj je zbranim dejal in ukazal Muskov sin:

Tiskovna konferenca v Ovalni pisarni Bele hiše je potekala tudi v znamenju Trumpovega podpisa izvršilnega ukaza, s katerim je razširil pooblastila urada ZDA za vladno učinkovitost, ki ga vodi najbogatejši človek na svetu Elon Musk. Foto: Profimedia

Več medijev je sicer poročalo, da je Muskov sin - superbogataš ima sicer kar dvanajst otrok - tišino z besedami "hočem, da zapreš svoja usta" v resnici ukazal nekomu drugemu v Ovalni pisarni, najverjetneje prisotnim novinarjem. To je razvidno tudi z zgornjega videoposnetka, saj štiriletnik takrat ne gleda Donalda Trumpa, temveč mimo njega.

Donald Trump in Muskov štiriletni sin med vrtanjem po nosu v Ovalni pisarni Bele hiše Foto: Profimedia

Kamere prisotnih medijev so sicer ujele tudi trenutek, ko si je X Æ A-Xii Musk med tiskovno konferenco vrtal po nosu, smrkelj pa nato domnevno obrisal kar v legendarno Mizo odločevalcev, ki je stalni inventar Ovalne pisarne že od leta 1880, ko jo je takratnemu predsedniku Rutherfordu Hayesu podarila britanska kraljica Viktorija.

