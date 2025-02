Elon Musk je storil obratno kot Luka Dončić

Kalifornija in Teksas sta ameriški zvezni državi z največjim številom prebivalcev ter najmočnejšima gospodarstvoma. Politično pa sta si popolnoma nasprotni: Kalifornija je demokratska in velja za trdnjavo ideologije woke, Teksas je republikanski. Iz Kalifornije v Teksas v zadnjih letih odhajajo številni poslovneži, najbolj znan je primer novopečenega podpornika republikancev Elona Muska.

V zadnjem času je ena najpomembnejših (ne samo) športnih novic neprostovoljni odhod slovenskega košarkarja Luke Dončića iz teksaškega Dallasa v kalifornijski Los Angeles. Razlogi za odhod seveda nimajo nobene povezave s političnimi razmerami v obeh ameriških zveznih državah, ampak so čisti športni posel.

Peto in osmo največje gospodarstvo na svetu

Kljub temu je to priložnost, da malce podrobneje opišemo zgodbo o obeh največjih ameriških zveznih državah. Kalifornija ima skoraj 40 milijonov prebivalcev in bi bila, če bi bila samostojna država, peto največje gospodarstvo na svetu. Teksas ima več kot 31 milijonov prebivalcev in bi bil osmo največje gospodarstvo, če bi ga šteli kot samostojno državo.

Politično sta državi na različnih političnih bregovih. Kalifornija je trdnjava demokratov (nekateri republikanci trdijo celo, da je premoč demokratov tako velika, da je to enostrankarska država), Teksas pa trdnjava republikancev.

V preteklosti je bila Kalifornija rdeča, Teksas pa moder

Ironija zgodovine je, da je bilo pred desetletji ravno obratno: Kalifornija je bila republikanska, Teksas pa demokratski (demokrati so tam vladali od druge polovice 19. stoletja do 90. let preteklega stoletja) – iz Kalifornije je bil republikanski predsednik Ronald Reagan (predsednik v letih 1981–1989), Teksašan pa je bil demokratski predsednik Lyndon Johnson (1963–1969).

Teksas velja za deželo kavbojev. Govedoreja in prodaja govejega mesa je bila nekdaj (zdaj poleg bombaža) glavni temelj teksaškega gospodarstva. Od začetka 20. stoletja pa je gospodarska številka ena nafta. Foto: Guliverimage

Dežela kavbojev in naftarjev

Teksas je v ameriški ikonografiji znan predvsem kot dežela kavbojev (kavbojski klobuki so še zdaj zaščitni znak Teksašanov), ki so po širnih planjavah pasli črede goveda. Teksaški podjetniki so bogateli s prodajo govejega mesa. V začetku 20. stoletja je v Teksasu razcvet doživelo črpanje nafte. Nafta in zemeljski plin sta še zdaj glavna temelja teksaškega bogastva.

Kalifornija, kot si jo predstavljajo po svetu: sončenje na obali Tihega oceana, deskanje na valovih in Hollywood. Foto: Guliverimage

Hollywood, Silicijeva dolina in deskanje na valovih

Od sonca zagorela koža, peščene obale Tihega oceana, deskarji na vodi, Hollywood in slavni filmski zvezdniki. Tako bi lahko strnili stereotipe o Kaliforniji v desetletjih po drugi svetovni vojni. Potem je tukaj še Silicijeva dolina, območje južno od San Francisca, ki je glavno gonilo tehnološkega razvoja in inovacij na svetu.

A nekateri tehnološki podjetniki so v zadnjem času Kaliforniji obrnili hrbet. Najbolj znan je seveda Elon Musk. Ta je v preteklosti tesno sodeloval z demokrati, ki so zaradi želje po t. i. zelenem prehodu obilno subvencionirali Muskovo podjetje Tesla. Musk se je na državni denar oziroma na denar ameriških davkoplačevalcev prisesal tudi s podjetjem SpaceX.

Muskov odhod v Teksas

V času pandemije covid-19 se je zaradi strogih zajezitvenih ukrepov, zaradi katerih je zastalo delo v njegovih tovarnah, Musk sprl z demokratskim kalifornijskim guvernerjem Gavinom Newsomom in začel svojo selitev v republikanski Teksas. Decembra 2020 je Musk sporočil, da živi v Teksasu, kjer že od leta 2003 deluje njegovo podjetje SpaceX.

Teksas je že od 90. let preteklega stoletja politično dokaj trdno v republikanskih rokah. Tudi na lanskih predsedniških volitvah je Donald Trump v Teksasu premagal Kamalo Harris. Za Teksas lahko tako rečemo, da je rdeča zvezna država (rdeča je barva republikancev), toda urbana središča, kot je Dallas (na fotografiji), so modra, tj. demokratska. Tako so volivci v Dallasu, kjer je Luka Dončić igral pri Dallas Mavericks, lani večino glasov dali Kamali Harris. Za demokratko so glasovali tudi v San Antoniu, Austinu in Houstonu. Foto: Guliverimage

Musk je v Teksasu razpet med Austinom in Boco Chico, kjer so raketna izstrelišča podjetja Space X. Boca Chica je zdaj tudi njegovo glavno prebivališče. Oktobra 2021 je Musk tudi uradno preselil sedež Tesle iz Pala Alta v Austin in pri tem pozabil, da brez politično spodbujene kalifornijske (woke) okoljevarstvene politike njegov projekt električnih avtomobilov tesla ne bi bil mogoč.

Muskova velika politična spreobrnitev

Musk, ki je pred volitvami leta 2016 podpiral demokratsko kandidatko Hillary Clinton, zaradi česar je po volitvah nekaj časa trepetal pred maščevanjem Donalda Trumpa, je skupaj s postopno selitvijo svojih podjetij iz Kalifornije v Teksas opravil tudi javno ideološko spreobrnitev iz demokratom naklonjenega libertarca v zagrizenega republikanca, ki načrtno nagovarja tudi neonaciste s fašističnim pozdravom. Postal je tudi odločen kritik zbujenstva oz. ideologije woke, ki ima močno oporo v Kaliforniji.

Muskova utopija v Teksasu

V bližini Austina je Musk začel graditi lastno mesto oziroma naselje, ki naj bi bila nekakšna teksaška utopija. Kot je letos januarja pisal krajevni medij Austin American-Statesman, bo Muskovo naselje z imenom Snailbrook, ki je namenjeno uslužbencem njegovih podjetij, na koncu imelo vsaj 110 hiš. V začetku leta 2023 je v naselju živelo dvanajst ljudi.

Kalifornija je neločljivo povezana z dvema simbolnima krajema ameriške moči in vpliva na svetu – Hollywoodom, ki je že pred drugo svetovno vojno veljal za tovarno sanj, in Silicijevo dolino, ki je povezana s tehnološko revolucijo. Kalifornija ima tudi močno kmetijstvo, kjer so glavna delovna sila nezakoniti priseljenci. Na fotografiji: sedež podjetja Apple. Foto: Reuters

Muska v naselju čaka še veliko dela, ko bo dokončano, pa bo imelo javni bazen, igrišče, trgovino z živili ter šolo Montessori, ki jo je Musk poimenoval Ad Astra. Potem ko je lani šola Ad Astra pridobila dovoljenje, lahko začne poučevati učence, stare od tri do devet let. To je prva v nizu šol, ki jih namerava odpreti Musk, vključno z več srednjimi šolami in univerzo v Teksasu.

V teksaškem glavnem mestu Austin že deluje nova univerza z uradnim imenom University of Austin. Svoja vrata je prvim študentom odprla spomladi 2022 in velja za prvo univerzo v ZDA, ki je naperjena proti wokizmu oziroma zbujenstvu. Na njej učijo profesorji, ki trdijo, da so imeli na drugih univerzah težave z ideologijo woke.

Nižji davki v Teksasu

Seveda Teksas za kalifornijske podjetnike ni ugoden samo zaradi političnega nasprotovanja ideologiji woke (ki je sama po sebi zelo raztegljiv pojem), ampak tudi zaradi nižjih davkov.