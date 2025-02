Je to kitajski genij, ki lahko konča svetovno prevlado ZDA?

Na Kitajskem Liang Venfenga zdaj slavijo kot junaka, digitalnega Davida, ki se bori z velikim ameriškim tehnološkim Goljatom, oborožen s skromno skupino čipov umetne inteligence in majhno skupino inženirjev, piše britanski medij Financial Times.

Liang in borzni padec Nvidie

Njegov računalniški izstrelek je bila serija člankov, ki jih je objavilo njegovo zagonsko podjetje DeepSeek za umetno inteligenco. Ti članki so pokazali, da je mogoče zgraditi zmogljive velike jezikovne modele z veliko manj čipi Nvidia kot ameriški tekmeci.

Globalni vlagatelji so zaradi tega izbrisali skoraj 600 milijard dolarjev (578 milijard evrov) tržne kapitalizacije Nvidie in se spraševali, ali je bilo treba vložiti stotine milijard dolarjev v velikanske računalniške grozde umetne inteligence, piše Financial Times.

Junak se vrača v rodno vas

Vsi ti pomisleki so bili daleč od misli vaščanov Mililinga, majhne skupnosti v južni provinci Guangdong, kjer je Liang odraščal in kamor se je 40-letni milijarder vrnil domov za praznike lunarnega novega leta ob spremstvu varnostnikov. Mililing je tako majhen, da se zdi, da o njem doslej ni bilo nič napisanega na spletu v angleščini.

Podjetje za umetno inteligenco DeepSeek je Liang Venfeng ustanovil leta 2023. Foto: Guliverimage

Sprejem je bil vesel. "Liang Wenfeng se vrača v svoje domače mesto, da bi širil dobre rezultate in dodal energijo za oživitev podeželja," je pisalo na enem od transparentov, ki krasijo napihljiv rdeč lok.

Rad je imel matematiko in stripe

Liangova družinska hiša je postala romarsko mesto za tiste, ki jih zanima, kje je bil vzgojen Liang. Toda medtem ko so njegovi sosedje hvalili njegove dosežke, nihče ni znal povedati veliko o trenutnem življenju skrivnostnega moškega, ki je sprožil eksistencialno paniko v Silicijevi dolini. DeepSeek in Liang nista odgovorila na prošnjo za komentar, piše Financial Times.

Domačini pravijo, da Liang prihaja iz družine učiteljev. Oba starša in in njegov stari oče so bili učitelji. "Njegovi starši so dobri ljudje. Že v mladosti je zapustil vas zaradi šole," pravi sosed s priimkom Liang, vendar ni njegov sorodnik. Pravi, da je Mililing vas tisočih Liangov.

Na srednji šoli v bližnjem mestu eden od njegovih učiteljev pravi, da je Liang v razredu s 50 učenci izstopal z dobrim obnašanjem in blagimi manirami. "Bil je odličen učenec, zlasti pri matematiki. Rad je bral stripe," dodaja.

Trgovanje z delnicami

Liang je leta 2002 zapustil srednjo šolo in odšel na univerzo Žedžiang, da bi dokončal dodiplomski študij in magistrski študij računalništva, kjer je napisal diplomsko nalogo o algoritmih za zaznavanje gibanja. Po diplomi leta 2010 je svoje računalniške sposobnosti uporabil za avtomatizirano trgovanje z delnicami, najprej kot samostojni podjetnik, nato pa leta 2015 v lastnem hedge skladu High-Flyer.

Globalni vlagatelji so zaradi DeepSeeka izbrisali skoraj 600 milijard dolarjev tržne kapitalizacije Nvidie in se spraševali, ali je bilo treba vložiti stotine milijard dolarjev v velikanske računalniške grozde umetne inteligence. Foto: Guliverimage

High-Flyer je zrasel in postal eden izmed štirih najboljših skladov na Kitajskem, ki uporablja algoritme za izvajanje poslov. Potem ko je pridobil bogastvo v trgovanju, se je Liang preusmeril v generativno umetno inteligenco, pri čemer je uporabil talent in računalniške vire podjetja High-Flyer, da bi leta 2023 predstavil DeepSeek.

Izstopa, ker je inženir

Eden od upraviteljev konkurenčnega sklada, ki Lianga pozna že leta, pravi: "Izstopa iz naše množice, ker je pravi inženir. Tako razmišlja in deluje. Medtem ko mi upravljamo ljudi in sredstva, on vsak dan kodira."

V javnosti je Liang tiho, čeprav je postal osrednja točka ameriško-kitajskih napetosti. Nekateri ameriški kongresniki so se odzvali na napredek DeepSeeka s predlaganjem dodatnih omejitev dostopa Kitajske do čipov Nvidia.

Liangov nenavadni slog komuniciranja

Liangova tišina je zvesta njegovemu značaju. "Za tiste, ki ga dobro poznajo, vedo, da zna veliko govoriti, ko je to zanimiva tema. Morate se navaditi na njegov slog komunikacije. Ni nesramen, ko nenadoma umolkne, kar se pogosto zgodi. Razmišlja," pravi drugi upravitelj hedge sklada. "Če se ne želi pogovarjati s teboj, te bo obvestil."

Liang Venfeng je s svojo skromnostjo in zadržanostjo popolno nasprotje ameriških tehnoloških milijarderjev iz Silicijeve doline, kot je Elon Musk. Foto: Reuters

DeepSeek se ni odzval na napade ameriških tekmecev, ki segajo od obtožb o kraji tehnologije do trditev, da podjetje uporablja sredstvo kitajske države. Internet je bil prav tako prepuščen lovu za namigi o Liangu, pri čemer je seciral redke razpoložljive javne informacije. Toda za prebivalce Mililinga predstavlja Liang marljivega študenta iz majhne kmetijske skupnosti, ki je postala velika, še piše Financial Times.

Popolno nasprotje milijarderjev iz Silicijeve doline

Kot piše švicarski medij Watson, je Liang tudi popolno nasprotje ameriških tehnoloških podjetnikov iz Silicijeve doline. Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Sergej Brin in drugi med seboj ne tekmujejo le poslovno, temveč tudi, kdo ima največjo jahto, najmlajšo trofejno ženo ali največji vpliv v Washingtonu.

Zuckerberg in Musk sta celo želela boksati drug proti drugemu, medtem ko je ustanovitelja Nvidie Jensena Huanga mogoče videti le oblečenega v jakno iz krokodiljega usnja za devet tisoč dolarjev.

Protistrup za Silicijevo dolino?

Venfeng je popolnoma drugačen. Vedno se oblači kot bančni uradnik iz province in je kljub svojim 40 letom videti kot srednješolec. Venfeng je protistrup za možakarje iz Silicijeve doline. Redko tudi daje intervjuje.

Eden od njegovih poslovnih partnerjev ga opisuje takole: "Ko smo ga prvič srečali, je bil tipičen 'piflar' z grozno pričesko. Govoril je o izgradnji grozda 10 tisočih čipov, da bi postavil na noge lasten model. Nismo ga jemali resno".