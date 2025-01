Kitajsko podjetje DeepSeek s klepetalnim robotom R1 pretresa ameriško konkurenco, delnice tehnoloških podjetij na zahodnih borzah pa je potisnilo globoko v minus. Kitajci trdijo, da so robota ustvarili z le delčkom sredstev, ki jih v razvoj umetne inteligence vlagajo ameriška podjetja. Prvi mož OpenAI Sam Altman je proizvod označil za impresiven.

Podjetje DeepSeek je klepetalnega robota R1 predstavilo prejšnji teden, a kot navaja francoska tiskovna agencija AFP, sprva ni bil deležen pretirane pozornosti, saj ga je zasenčila inavguracija predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki se je odvijala na isti dan.

DeepSeek prehiti ChatGPT

Kljub temu je pretekli konec tedna klepetalni robot kitajskega zagonskega podjetja postal največkrat prenesena brezplačna aplikacija v Applovi ameriški spletni trgovini, s čimer je presegel klepetalnega robota ChatGPT, ki ga je razvil ameriški OpenAI.

Industrijo so po navedbah AFP pretresle predvsem trditve podjetja DeepSeek, da so najnovejšo različico R1 razvili z le delčkom sredstev, ki jih velika tehnološka podjetja vlagajo v razvoj umetne inteligence, predvsem v drage čipe in programsko opremo podjetja Nvidia. Zaradi razmaha umetne inteligence, ki ga je sprožil ChatGPT konec leta 2022, je Nvidia postala ena najvrednejših družb na svetu.

So velika vlaganja še smiselna?

Razvoj kitajskega klepetalnega robota po oceni analitikov odpira ključno vprašanje: ali naj tehnološka podjetja še naprej vlagajo na stotine milijard dolarjev v umetno inteligenco, ko pa lahko kitajska konkurenca primerljiv model očitno ustvari s precej manj sredstev.

Foto: Guliverimage

Napredek podjetja DeepSeek je obenem udarec za Belo hišo in prednostno nalogo predsednika Trumpa, da ohrani ameriško tehnološko prevlado. Trump je ocenil, da bi moral biti robot R1 budnica za ameriška podjetja, ki da se morajo povsem osredotočiti na tekmo, če želijo zmagati.

Strmoglavljenje delnic

Izvršni direktor OpenAI Sam Altman je na družbenem omrežju X zapisal, da je "nova konkurenca na trgu poživljajoča". DeepSeekov model R1 se mu zdi "impresiven", zlasti glede na ceno. Delnice Nvidie so v ponedeljkovem trgovanju na Wall Streetu strmoglavile za 17 odstotkov, kar predstavlja največji posamezni padec tržne vrednosti v zgodovini ameriških borz. Tržna vrednost podjetja se je zmanjšala za 589 milijard dolarjev.

Razmere so po oceni analitikov še toliko bolj izjemne, ker kitajski DeepSeek ni imel dostopa do Nvidijinih naprednih čipov, saj je ameriška vlada omejila njihov izvoz.

Elon Musk je sumničav

Milijarder Elon Musk, sicer tesen Trumpov zaveznik, ki je močno investiral v Nvidio, sumi, da je DeepSeek vendarle dostopal do prepovedanih čipov H100. Kitajski družbi enako očita tudi izvršni direktor podjetja ScaleAI, ki ga podpirata Amazon in Meta.

Foto: Guliverimage

"Take obtožbe zvenijo, kot da je ekipo bogatih otrok nadigrala ekipa revnih otrok," je na omrežju X zapisala investitorica iz Hongkonga Jen Zhu Scott.

Svarila pred prenosom aplikacije

Na novega klepetalnega robota so se med drugim odzvali v avstralski vladi. Minister za znanost Ed Husic je uporabnike pozval, naj dobro premislijo, preden aplikacijo prenesejo. Kot je dejal, je veliko odprtih vprašanj glede kakovosti, preferenc potrošnikov, podatkov in upravljanja zasebnosti. "Glede tega bi bil zelo previden. Te vrste vprašanj je treba skrbno pretehtati," njegove besede povzema AFP.