Ann Altman, sestra Sama Altmana, enega najpomembnejših svetovnih razvijalcev umetne inteligence in izvršilnega direktorja podjetja OpenAI, toži svojega brata, ker naj bi jo v otroštvu dlje časa spolno zlorabljal. Altman trditve sestre odločno zanika, pri tem pa ima tudi podporo svoje mame in bratov. Po njihovih besedah ima Ann Altman že dlje težave z duševnim zdravjem, a naj bi vztrajno zavračala kakršnokoli pomoč.

Kot je razvidno iz tožbe, ki jo je proti Samu Altmanu na sodišču v ameriški zvezni državi Missouri vložila Ann Altman, svojemu bratu očita, da jo je redno spolno zlorabljal v obdobju med letoma 1997 in 2006.

Zlorabe naj bi se začele, ko je bil Altman star 12, njegova sestra pa le tri leta, in se nadaljevale tudi dolgo po tem, ko je bil že polnoleten, v tožbi trdi Ann Altman, ki jo zastopa odvetniška družba Mahoney Law Firm odvetnika Ryana Mahoneyja, ki je sicer specializirana za primere, ki obsegajo spolne zlorabe in spolno nadlegovanje, je poročal ameriški medij CNBC.

Ann Altman, ki se na družbenih omrežjih predstavlja kot Annie Altman, je obtožbe, da naj bi jo brat Sam Altman, občasno pa tudi drug brat Jack Altman, spolno zlorabljal, sicer javno razkrila že novembra 2021 na družbenem omrežju X, takrat še Twitterju, a večjega odziva nanje ni bilo.

Sam Altman se je na radarju svetovne javnosti pojavil ob koncu leta 2022, ko je podjetje OpenAI izdalo umetnointeligenčni pomočnik ChatGPT. Lani se je moral za kratek čas sicer celo posloviti od podjetja, ki ga je soustanovil leta 2015, saj ga je upravni odbor nepričakovano odpustil, kar je v podjetju in širše sprožilo veliko razburjenje. Njegova odsotnost je sicer trajala le teden dni. Foto: Guliverimage

Družina Altman: Zaskrbljeni smo za Ann, njene navedbe pa so v celoti neresnične

Sam Altman je v odziv na vložitev tožbe in medijsko poročanje o zadevi na družbenem omrežju X delil odziv na sestrine obtožbe, pod katerega so se podpisali on, njegova mama Connie ter brata Jack in Sam.

My sister has filed a lawsuit against me. Here is a statement from my mom, brothers, and me: pic.twitter.com/Nve0yokTSX — Sam Altman (@sama) January 7, 2025

Poudarili so, da so tovrstne obtožbe v celoti neresnične in da njihovi družini povzročajo ogromno bolečine. Ann, ki naj bi imela težave z duševnim zdravjem, a vztrajno zavrača njihovo pomoč, jih je v preteklosti neutemeljeno obtožila tudi drugega početja, denimo vdiranja v njena brezžična omrežja, skrivanja očetovega denarja in onemogočanja dostopa do več spletnih strani, so pojasnili. Njene obtožbe so se zdaj drastično stopnjevale, so opozorili.

Dodali so še, da sestro in hčer podpirajo na najrazličnejše načine, vključno z denarjem, saj ji plačujejo vse tekoče stroške, ponudili so ji nakup hiše. Ann iz naslova premoženja pokojnega očeta prejema tudi dosmrtno mesečno rento. Kljub temu naj bi zahtevala vse več denarja.

Sam Altman je družini in prijateljem že pri starosti 17 let razkril, da je homoseksualec. Od januarja 2024 je poročen z inženirjem Oliverjem Mulherinom. Foto: Guliverimage

Kaj zahteva sestra?

Kot je razvidno iz tožbe, vložene proti Samu Altmanu, njegova sestra zahteva sojenje s poroto in odškodnino v višini najmanj 75 tisoč ameriških dolarjev, kar je nekaj manj kot 73 tisoč evrov.

Ko je na družbenem omrežju X pod zgornjo objavo Altmana nekdo pripomnil, da takšen znesek ni "izsiljevanje za denar, še posebej za nekoga, ko si ti", je Altman pojasnil, da gre po njegovi interpretaciji za minimalni navedeni znesek, ki je potreben za vložitev takšne tožbe na sodišču, ki ga je izbrala njegova sestra.

Med obravnavo bi nato stekel postopek ugotavljanja dejanskega premoženja tožene stranke in ocenjevanje primerne oziroma sorazmerne višine odškodnine glede na storjeno dejanje, ki ga Altmanu očita sestra. Premoženje Sama Altmana je trenutno sicer ocenjeno na več kot milijardo evrov.