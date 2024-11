Kaj načrtuje najbogatejši človek na svetu?

Elon Musk, z naskokom najbogatejši človek na svetu in lastnik oziroma prvi mož več velikih korporacij, je nezadovoljen, ker imajo velike korporacije v lasti studie, ki razvijajo videoigre, saj so te zaradi tega po njegovem mnenju vedno slabše. Napovedal je, da bo stvari vzel v svoje roke in prek ene od svojih velikih korporacij zagnal novega razvijalca videoiger, ki si bo pri delu pomagal z umetno inteligenco. Musk je v slogu Donalda Trumpa tudi obljubil, da bo igre "znova naredil velike".

Elon Musk, čigar vrednost premoženja danes znaša več kot 305 milijard evrov (vir), je lastnik proizvajalca vesoljskih raket SpaceX, ki bo letos predvidoma ustvaril prihodke v višini devetih milijard evrov. Musk je tudi izvršilni direktor Tesle, najvrednejšega proizvajalca avtomobilov na planetu. Tržna kapitalizacija Tesle presega bilijon (tisoč milijard) evrov in je skoraj petkratnik Toyotinega, drugega najvrednejšega avtomobilskega podjetja. Mercedes-Benz, na primer, je na borzi vreden 18-krat manj kot Tesla.

Musk je pred dvema letoma za okrog 40 milijard evrov kupil tudi družbeno omrežje Twitter, enega najbolj uporabljanih na svetu, in ga preimenoval v X. Lani je ustanovil družbo xAI, ki je uradno še zagonsko podjetje, a ima v lasti enega najdražjih superračunalnikov na svetu, kar pomeni, da že gre za podjetje, ki razpolaga s premoženjem v vrednosti več milijard evrov.

xAI se ukvarja z naprednim razvojem umetne inteligence, poslanstvo podjetja pa je "razumeti delovanje vesolja". Podjetje je za nakup čipov, ki poganjajo njihov superračunalnik, po navedbah ameriških tehnoloških medijev do zdaj sicer zapravilo že več denarja, kot znašajo celotni prihodki nekaterih največjih založnikov videoiger na svetu, na primer Ubisofta ali Square Enixa. Foto: Guliverimage

A kljub temu da je skoraj za polovico bogatejši od drugega najbogatejšega Zemljana in so mu odprta tako rekoč vsa vrata na svetu, njegova podjetja pa so že globoko prepletena z vlado (SpaceX), infrastrukturo (Tesla) in sodobno družbo (X in Tesla), se Musk na svojem družbenem omrežju še vedno predstavlja kot človek, ki ni del tako imenovanega sistema, temveč zunanji opazovalec, ki je do sistema pogosto zelo kritičen.

Druge velike korporacije ne vedo, kaj delajo. Naša velika korporacija bo drugačna, pravi Musk.

Musk se je v sredo na družbenem omrežju X odzval na zapis Billyja Markusa, ustvarjalca Muskove priljubljene kriptovalute dogecoin, ki je tarnal, da so sodobni razvijalci iger in novinarji, ki pokrivajo področje videoiger, postali "ideološko ujeti" in da se njihove vrednote več ne skladajo z vrednotami igralcev, ki so bili vedno nastrojeni proti velikim pohlepnim korporacijam in njihovim "manipulacijam".

"Preveč studiev, ki razvijajo videoigre, je v lasti velikih korporacij," se je odzval Musk in napovedal, da bo njegovo podjetje xAI zagnalo lasten razvijalski studio, ki bo temeljil na uporabi umetne inteligence, igre pa bo "znova naredil velike", kar je bržkone referenca na prepoznavni slogan Donalda Trumpa "naredimo Ameriko spet veliko".

Elon Musk je v zadnjih mesecih postal velik podpornik novoizvoljenega predsednika ZDA Donalda Trumpa. Na družbenem omrežju X je tudi vse napore usmeril v to, da bi Trump na volitvah v ZDA 5. novembra premagal protikandidatko Kamalo Harris. Foto: Reuters

Kaj bi v Muskovem slovarju lahko pomenilo, da bi igre znova naredil velike, je morda med vrsticami kar sam razkril v enem od komentarjev, ki ga je objavil manj kot uro in pol po napovedi, da bo njegovo podjetje delalo videoigre: "Ali ne morejo samo delati dobrih iger in preskočiti lekcije o prebujenosti ('woke')"?

Prebujenost oziroma "wokeness" ali pridevnik "woke" po angleško je izraz, s katerim v kontekstu večpredstavnostnih vsebin v zadnjih letih nekateri zagovorniki konservativnih vrednot oziroma pripadniki ali simpatizerji konservativnega političnega pola kritizirajo vse pogostejše vključevanje idej in zastopanje progresivnih gibanj, kot so podpora skupnosti LGBT ali poudarjanje enakopravnosti spolov in ras, v videoigre, filme, TV-serije.

Izraz woke se v zadnjih letih predvsem na politični desnici sicer uporablja tudi v bolj splošnem kontekstu, in sicer za kritiziranje širšega spektra levičarskih in progresivnih gibanj.

Elon Musk bo v Trumpovi prihodnji administraciji vodil paravladni urad za bdenje nad porabo davkoplačevalskega denarja. V zadnjih tednih je večkrat napovedal ukinitev različnih vladnih institucij ali konkretno zmanjšanje sredstev zanje. Urad za učinkovito porabljanje javnega denarja bo imel sicer kar dva direktorja, ob milijarderju Musku ga bo vodil tudi milijarder Vivek Ramaswamy. Foto: Reuters

Kaj natanko načrtuje, ne ve nihče. Nekateri ga hvalijo, drugi kritizirajo.

Kaj natanko Musk misli s tem, da bo razvijalski studio, ki bo domnevno nastal pod okriljem njegovega podjetja xAI, igre razvijal s pomočjo umetne inteligence, je za zdaj sicer še popolna neznanka.

Musk je ob najavi namena, da se bo podal tudi v industrijo videoiger, sicer naletel na precej odobravanja s strani nekaterih svojih najzvestejših sledilcev na družbenem omrežju X, nekateri pa so ob pohvalah izrazili tudi pomisleke, kako dobro igro je sploh mogoče narediti z manj človeškega doprinosa in več zanašanja na umetno inteligenco.

Precej bolj kritični so bili do Muskovega oznanila na največjem spletnem forumu Reddit (vir). Ne le da so izrazili pomisleke glede uporabe umetne inteligence za razvoj videoiger, Muska so tudi kritizirali zaradi njegove domnevne dvoličnosti glede zapisov o velikih korporacijah.

"Tip, ki ima v lasti štiri velike korporacije, bo premagal velike korporacije," je zapisal eden od njih, drugi pa je njegov zapis na platformi X primerjal s pogostim pritoževanjem ameriškega konservativnega medija Fox News glede večinskih ("mainstream") medijev, čeprav je Fox News z naskokom najbolj gledana televizija v Združenih državah Amerike.