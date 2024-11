V zadnjem tednu sta družbeno omrežje X, pri katerem ima od konca leta 2022 glavno besedo multimilijarder Elon Musk, zapustila še dva velika medija, in sicer britanski The Guardian in španska La Vanguardia. Pri obeh so odločitev utemeljili z razlago, da se je X, nekdanji Twitter, po Muskovem prevzemu spremenil v platformo, katere cilj je bil v prvi vrsti vnovična izvolitev Donalda Trumpa za predsednika ZDA, prepredena pa je z rasizmom, teorijami zarot, dezinformacijami in drugimi oblikami "toksičnosti". Eksodus medijev sicer sledi odhodom velikih oglaševalcev, ki ne želijo, da bi se njihovi oglasi prikazovali ob objavah, ki poveličujejo Hitlerja, ali drugih skrajnih vsebinah.

Pri britanskem mediju The Guardian so odločitev, da bo njihovih 80 različnih profilov na družbenem omrežju X, ki imajo skupno več kot 27 milijonov sledilcev, od tega tedna le še arhivski material, pojasnili z argumentom, da prednosti prisotnosti na platformi več ne odtehtajo negativnih vidikov objavljanja na X.

Why the Guardian is no longer posting on X https://t.co/j4fRgzSYde — The Guardian (@guardian) November 13, 2024

Na njihovo odločitev je v prvi vrsti vplivalo dejstvo, da je družbeno omrežje X v zadnjih dveh letih, odkar je njegov lastnik Elon Musk, postalo prepredeno z "motečimi" vsebinami, kot so skrajno desne teorije zarot in rasizem, so zapisali pri mediju.

Dodali so, da se je X oziroma Twitter pod Muskom spremenil v toksično medijsko platformo, Elon Musk pa je njen doseg uporabil za doseganje političnih ciljev.

Odkar je javno podprl Trumpa, je Elon Musk svojih 205 milijonov sledilcev na družbenem omrežju X sicer nenehno prepričeval, da je Donald Trump najboljša izbira za naslednjega predsednika ZDA.

Odkar je Elon Musk leta 2022 prevzel Twitter, zdaj X, in odpustil večino zaposlenih, med drugim mnogo tistih, ki so bdeli nad lažnimi informacijami in neprimernimi vsebinami, je oglaševanje na Twitterju prekinilo ali pa ga vsaj začasno zaustavilo mnogo svetovno znanih podjetij, ki za oglaševanje sicer zapravijo ogromno denarja. Podjetje Twitter oziroma X, ki ga je Musk kupil za 44 milijard dolarjev oziroma nekaj več kot 40 milijard evrov, je po lanski oceni Muska zdaj vredno več kot pol manj, nekateri finančni analitiki pa so vrednost podjetja postavili celo v bližino zgolj tretjine kupnine. Foto: Shutterstock

Dezinformacijsko družbeno omrežje, kjer cveti sovraštvo?

Podobne argumente za odhod z družbenega omrežja X so v četrtek navedli tudi pri La Vanguardii, enem najstarejših in najbolj branih časopisov v Španiji. X so označili za "dezinformacijsko" družbeno omrežje, kjer cveti sovraštvo, uperjeno proti etničnim manjšinam, ženskam in drugim rasam.

Oba medija sta sicer izpostavila, da bosta X še naprej uporabljala kot enega od potencialnih virov novic in da bosta objave z X občasno vključila v svoje prispevke.

The Guardian in La Vanguardia nista prva medija, ki sta zaradi nestrinjanja s skrajnimi vsebinami, ki so dovoljene na platformi, zapustila družbeno omrežje X. Pred časom sta to storila tudi NPR, ameriški nacionalni radio, ki ga je Musk na omrežju označil za "medij, ki ga financira država", in ga s tem v očeh mnogih uporabnikov omrežja izenačil z medijskimi agencijami, ki jih upravljajo avtoritarni režimi, in osrednja ameriška javna radiotelevizija PBS.

Tiskovna agencija Reuters poroča, da naj bi po zmagi Donalda Trumpa družbeno omrežje X zapustilo več milijonov uporabnikov, ki so zatočišče našli na konkurenčni platformi Threads, ki je v lasti Mete, krovne družbe Facebooka, in na hitro rastočem družbenem omrežju Bluesky. Na fotografiji Donald Trump in Elon Musk. Foto: Reuters

Musk oglaševalcem: Pojdite, ne potrebujemo vas. Ko so odšli, jih je tožil.

Novembra lani so oglaševanje na družbenem omrežju X medtem prekinile nekatere svetovno znane korporacije, med drugim tehnološka velikana Apple in IBM, veletrgovec Walmart ter ob Disneyju še več orjakov multimedijske industrije, kot so Warner Bros. Discovery, Paramount, Sony Pictures in Comcast/NBCUniversal.

Musk jim je takrat sporočil, izpostavil je sicer družbo Disney, da ne želi, da ga kdorkoli izsiljuje tako, da bi oglaševanje pogojeval z moderiranjem vsebin na družbenem omrežju X, in dejal, da jim ni treba oglaševati.

Takšno je bilo sporočilo Muska izvršilnemu direktorju Disneyja Bobu Igerju: "Nočem, da oglašujejo. Če me ima namen kdorkoli izsiljevati z oglaševanjem ali denarjem, se lahko jeb... Jeb... se. Je to dovolj jasno? Hej, Bob, če si v občinstvu, zdaj veš, kako razmišljam. Ni treba oglaševati."

Elon Musk Bobu Igerju: "Jeb... se!":

BREAKING: Elon Musk to advertisers trying to blackmail 𝕏 into censorship: “Go f*ck yourself.” pic.twitter.com/cfH3ThOXNh — ALX 🇺🇸 (@alx) November 29, 2023

Družba X je avgusta letos nato obrnila ploščo in na zveznem sodišču v Teksasu vložila tožbo proti Svetovni zvezi oglaševalcev in nekaterim njenim najprepoznavnejšim članom, kot so družbe Unilever, Mars in CVS Health.

Podjetje, ki ga je Elon Musk leta 2022 kupil za okrog 40 milijard evrov, je Svetovni zvezi oglaševalcev očitalo, da je prek leta 2019 ustanovljene iniciative Globalno zavezništvo za odgovorne medije velika podjetja nagovarjala k bojkotu oglaševanja na družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju.

Razlogov za to, da so se podjetja, ki so spadala med največje oglaševalce na X, odločila za premor, je več, so bili pa tako rekoč vsi povezani z naraščajočo pogostostjo sovražnega govora na družbenem omrežju, ki v veliki večini primerov ni več nadzorovan ali moderiran.



IBM je na primer oglaševanje prekinil po tem, ko se je eden od njihovih oglasov pojavil pod objavo podpornika nacizma, kar je razkrila neprofitna organizacija Media Matters. Kritiki in Musk so organizacijo sicer obtožili manipulacije z algoritmom družbenega omrežja in klikanja gumba Osveži stran, dokler niso dosegli želenega rezultata, toda tega, da se je oglas družbe IBM (in še nekaterih drugih, na primer Appla in Oracla) zares pojavil pod objavami uporabniških računov, ki poveličujejo Adolfa Hitlerja, ni zanikal nihče.

Elon Musk je avgusta letos po nalogu sodišča razkril, kdo vse mu je leta 2022 pomagal kupiti družbeno omrežje Twitter, ki ga je kasneje preimenoval v X. Na seznamu vlagateljev in posledično solastnikov družbenega omrežja je bilo med drugim podjetje, ki je posredno povezano s človekom iz najožjega kroga ruskega predsednika Vladimirja Putina in še enim vplivnim ruskim oligarhom. Elon Musk je sicer redno tarča kritik, da v kontekstu vojne v Ukrajini širi Rusiji naklonjena stališča in da se to odraža tudi v vsebinah, ki jih uporabnikom predlaga platforma X. Foto: Reuters

Elon Musk računa na sebi naklonjene sodnike

Tiskovna agencija Reuters je v četrtek medtem poročala o novih pogojih uporabe družbenega omrežja X, med katerimi izstopa določba, da se morajo vsi pravni spori v zvezi s platformo razrešiti izključno na okrožnem sodišču ZDA za severno okrožje Teksasa ali na državnih sodiščih v okrožju Tarrant v ameriški zvezni državi Teksas.

Šlo naj bi za poskus Elona Muska, da morebitne prihodnje pravne izzive, s katerimi bi se zaradi spornih vsebin lahko soočala platforma X, preusmeri na njemu naklonjena sodišča oziroma proti sodnikom, ki bodo zastopali njegove interese, poroča Reuters.

Gre tudi za morebitni način, kako bi se lahko Musk po pravni poti lažje maščeval posameznikom, ki se z njim ne strinjajo ali ga žalijo na njegovem družbenem omrežju, Reuters navaja mnenje ameriškega Centra za boj proti digitalnemu sovraštvu.