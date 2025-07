Ameriški predsednik Donald Trump je bil v nedeljo kritičen do odločitve milijarderja Elona Muska za ustanovitev nove politične stranke z imenom Ameriška stranka. Odločitev je označil za smešno in ocenil, da v dvostrankarskem sistemu ustanavljanje tretje stranke le še povečuje zmedo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Mislim, da je nesmiselno ustanavljati tretjo stranko. Sistem je bil vedno dvostrankarski in mislim, da ustanovitev tretje stranke samo še povečuje zmedo. (...) S tem se lahko zabava, vendar mislim, da je to smešno," je Trump povedal novinarjem, preden se je vkrcal na letalo Air Force One.

Do Muska je bil pozneje kritičen tudi na svojem družbenem omrežju Truth Social. "Edina stvar, za katero so tretje stranke dobre, je ustvarjanje popolnega in totalnega (...) kaosa in tega imamo dovolj z radikalno levimi demokrati," je zapisal.

Musk z novo stranko

Musk je v soboto sporočil, da je ustanovil novo politično stranko z imenom Ameriška stranka, s katero naj bi se uprl temu, kar je označil za enostrankarski sistem v ZDA. Ob tem je obljubil, da bo ljudem vrnil svobodo.

"Ko gre za bankrot naše države zaradi zapravljanja in korupcije, živimo v enostrankarskem sistemu, ne v demokraciji," je na omrežju X zapisal Musk, nekdanji zaveznik Trumpa, s katerim sta se sprla zaradi proračunskega zakona, ki mu Musk ostro nasprotuje.

Zaenkrat ni jasno, ali je stranka že uradno registrirana. Musk, ki ni rojen v ZDA in zato ne more kandidirati za predsednika države, ni razkril niti podrobnosti stranke niti tega, kdo naj bi jo vodil.