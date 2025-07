Donaldu Trumpu se je uresničila ogromna želja

Ameriški senat je danes z 51 glasovi proti 50 potrdil predlog zakona o proračunu za leto 2026, tako imenovani "veliki in čudoviti zakon", ki ga močno podpira in v katerega je izpolnitev nekaterih ključnih predvolilnih obljub vključil predsednik ZDA Donald Trump. Nov zakon med drugim prinaša davčne olajšave in po navedbah kritikov zakona tudi ukinitev zdravstvenega zavarovanja za več milijonov revnih Američanov. Predlog zakona bo zdaj treba uskladiti s predlogom, ki ga je prav tako tesno potrdil predstavniški dom kongresa.

Odločilni glas za potrditev predloga v stočlanskem senatu je prispeval podpredsednik ZDA JD Vance, potem ko je polovica senatorjev glasovala za, polovica pa proti.

Povečal bo proračunski primanjkljaj in milijonom vzel zdravstveno zavarovanje

Nestrankarski kongresni proračunski urad ocenjuje, da bo senatni predlog v naslednjih desetih letih povečal proračunski primanjkljaj za 3.300 milijard dolarjev oziroma približno 2,8 bilijona (2.800 milijard) evrov.

Ob tem naj bi skoraj 12 milijonov ljudi ostalo brez zdravstvenega zavarovanja, ki ga zagotavlja zvezni program za revne in invalide medicaid, saj naj bi s prihranki s tega naslova pokrili davčne olajšave za podjetja in premožne Američane.

Donald Trump je močno navijal za sprejetje "velikega in čudovitega zakona"

Demokrati so predlogu nasprotovali predvsem iz tega razloga, kritičen pa je bil tudi nekdanji zaveznik predsednika Donalda Trumpa, milijarder in podjetnik Elon Musk, ki je Trumpov "veliki in čudoviti zakon" kritiziral zaradi povečanja proračunskega primanjkljaja.

"Velik in čudovit zakon" na skoraj tisoč straneh vsebuje uresničitev številnih Trumpovih predvolilnih obljub. Foto: Reuters

Napovedal je, da bo na kongresnih volitvah 2026 zagotovil denar republikanskim kandidatom, ki bodo glasovali proti. Trump je potem danes napovedal ukinitev subvencij Muskovim podjetjem in celo omenil možnost deportacije milijarderja, rojenega v Južni Afriki.

"Opravili smo svoje delo"

Vodja republikanske senatne večine John Thune je po glasovanju dejal, da so vendarle opravili svoje delo in so navdušeni, da lahko podprejo predsednika Trumpa in njegove načrte.

Proti predlogu so na koncu glasovali le trije republikanci.

Vodja demokratov: Gre za sramoto

Vodja demokratske manjšine Chuck Schumer je medtem sporočil, da bo republikance ta zakon preganjal še dolga leta. "To ni volja Američanov," je zapisal na družbenih omrežjih in dodal, da gre za sramoto. "To so isti senatorji, ki so prejšnja leta tarnali nad velikim proračunskim primanjkljajem," pa je sporočila neprofitna organizacija Odbor za odgovoren proračun.

Anketa kažejo, da večina prebivalcev ZDA predloga zakona ne podpira, demokrati pa menijo, da bodo zaradi njega prihodnje leto ponovno osvojili kongresno večino.

Trump je zadovoljen

Trump pa je med obiskom na Floridi nemudoma pozdravil potrditev predloga in izrazil prepričanje, da ga bo potrdil tudi predstavniški dom kongresa. "Mislim, da bo šlo v predstavniškem domu še lažje," je dejal.

Predsednik predstavniškega doma Mike Johnson je nemudoma obljubil, da bo glasovanje opravljeno do petka, ko v ZDA praznujejo dan neodvisnosti.

Predstavniški dom kongresa ZDA je sicer svojo prvo različico predloga potrdil maja s tesno večino 215 proti 214, republikanci z Johnsonom na čelu pa si lahko na glasovanju o senatnem predlogu privoščijo izgubo le treh glasov.