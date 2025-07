Iran grozi: Razkrili bomo skrivnosti Donalda Trumpa

Hekerji, katerih predstavniki so se pogovarjali s tiskovno agencijo Reuters, še niso razkrili vsebine e-poštnih sporočil, ki naj bi jih med drugim pošiljali Trumpova odvetnica Lindsey Halligan, dolgoletni Trumpov svetovalec in zaupnik Roger Stone ter aktualna šefinja kabineta Trumpove Bele hiše Susie Wiles.

Kaj hočejo hekerji, ni jasno

Prav tako še niso razjasnili, kdaj nameravajo objaviti ukradena e-poštna sporočila ali razkrili morebitnih pogojev, ki bi jih morala izpolniti ameriška predsedniška administracija, da e-poštna sporočila ne bi bila objavljena.

Hekerji po navedbah tiskovne agencije Reuters sicer trdijo, da so Trumpovi predvolilni predsedniški kampanji med kibernetskim napadom leta 2024 ukradli za okrog sto gigabajtov različnih datotek in sporočil.

Vpleteni naj bi bili pripadniki iranske revolucionarne garde

S kibernetskim napadom so bili po ugotovitvah ameriških oblasti – obravnava hekerskih vdorov je bila zaradi sumov, da bi lahko vplivali na izid predsedniških volitev, že lani obravnavana s strani administracije Joeja Bidna – povezani najmanj trije pripadniki iranske revolucionarne garde.

Grožnje iranskih hekerjev so po navedbah Reutersa že najstrožje obsodili CISA, Zvezna agencija ZDA za kibernetsko varnost in infrastrukturo, pravosodna ministrica ZDA Pam Bondi in direktor FBI Kash Patel.

Iranski hekerji so kmalu po lanskem vdoru v Trumpovo predvolilno kampanjo vpogled v drobec ukradenih e-poštnih sporočil in preverjanje njihove istovetnosti sicer že omogočili nekaterim novinarjem. V enem od sporočil so Trumpovi predstavniki tako razglabljali o dogovorih med Trumpom in odvetniki Roberta F. Kennedyja, zdajšnjega ministra za zdravje v ZDA, v drugem pa o plačilih Trumpa nekdanji pornozvezdi Stormy Daniels.