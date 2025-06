To je podmornica, ki je odigrala ključno vlogo v napadu na Iran

Ameriška vojska je 21. junija izvedla skrbno načrtovan pomorski in zračni napad na iranske jedrske objekte v Natancu, Isfahanu in Fordu, kjer je osrednjo vlogo odigrala podmornica razreda Ohio. Gre za eno redkih podmornic tega tipa, ki je zaradi svojega tihega delovanja in velikih zmogljivosti ključno vplivala na operacijo poimenovano Polnočno kladivo, piše Defense News.

Izstrelila najmanj 24 raket tomahawk

Čeprav ni znano, katera izmed 18 podmornic razreda Ohio, ki jih uporabljajo ZDA, je sodelovala v operaciji, je prvi mož ameriške mornarice John Phelan poudaril, da je opravila izvrstno delo in iranskim jedrskim objektom povzročila veliko škodo.

Podmornica je okoli 17. ure na jedrski objekt v Isfahanu izstrelila najmanj 24 manevrirnih raket dolgega dosega tomahawk, ki jih ZDA uporabljajo za napade na kopenske cilje. Ta natančno vodena raketa lahko prebije zračno obrambo in zadene cilje z zelo visoko natančnostjo z razdalje več kot 1600 kilometrov ter lahko spreminja smer med letom.

Tomahawk je ameriški večnamenski manevrirni izstrelek dolgega dosega, ki ga je možno izstreliti iz ladje ali podmornice. Foto: Reuters

Presenetili iransko protiraketno obrambo

Podmornice razreda Ohio, ki jih poganja jedrski reaktor, združujejo skoraj neslišno delovanje z izjemnim raketnim arzenalom. Vsaka podmornica lahko prevaža do 154 raket tomahawk. V omenjeni akciji so iz morja izstrelili več kot dva ducata teh izstrelkov, s čimer so presenetili iranske obrambne sisteme in omogočili enakomerno podporo kasnejšim zračnim napadom. Ti so vključevali bombnike B‑2, opremljene z bombami GBU‑57, znane tudi kot uničevalke bunkerjev.

Podmornica je dolga 170 metrov, lahko se potopi do globine 240 metrov in lahko pluje s hitrostjo več kot 46 kilometrov na uro (25 vozlov). Prevaža lahko 15 častnikov in okoli 144 podčastnikov in mornarjev.

Štiri podmornice razreda Ohio so bile v preteklosti predelane v podmornice z vodenimi raketami (SSGN), kar jim omogoča izvajanje konvencionalnih napadov na kopenske cilje in podporo specialnim silam. Te podmornice so "Ohio", "Florida", "Georgia" in "Michigan". Prav podmornica z vodenimi raketami je bila uporabljena v napadih na Iran.

Ključna moč podmornic razreda Ohio ni zgolj v njihovi ognjeni moči, temveč v težki sledljivosti - ne glede na to, ali nosi jedrsko orožje ali konvencionalne rakete. Podmornica razreda Ohio, zasnovana kot jedrsko odvračilno sredstvo in del ameriške strateške jedrske triade, je zgrajena za dolgotrajno uporabo in izogibanje odkrivanju, z minimalnimi zahtevami po vzdrževanju.

Čeprav bi takšen napad lahko uspešno izvedle tudi druge vrste ameriških vojaških plovil, je izbira podmornice razreda Ohio zagotovila presenetljivost napada in uničujočo ognjeno moč.