Nov uspeh na Olimpijskem festivalu evropske mladine v Makedoniji! Atletinja Živa Remic je v teku na 400 metrov s časom 52,21 sekund osvojila zlato kolajno in s tem postavila tako osebni kot državni rekord v kategoriji starejših in mlajših mladink, so sporočili z Olimpijskega komiteja Slovenije. Dozdajšnji državni rekord, ki ga je izjemno obetavna atletinja postavila na ekipnem evropskem prvenstvu v Mariboru, je s tem dosežkom izboljšala še za dve stotinki.

"Z današnjim nastopom sem zelo zadovoljna, dala sem vse od sebe. S tem sem dosegla svoj glavni cilj in za Slovenijo pritekla zlato kolajno. Pred tem smo odlično trenirali, vedela sem, da sem sposobna hitro teči in resnično sem vesela, da sem osvojila zlato kolajno. V letošnji sezoni me čaka še evropsko prvenstvo U-20, kjer bom tekla na 800 metrov," je po tekmi povedala 15-letna Živa Remic.

To je že druga medalja za Slovenijo na Olimpijskem festivalu evropske mladine v Skopju. V ponedeljek, 21. julija, je srebrno kolajno v streljanju z zračno puško osvojil Maksimilijan Žarić.

Slovenijo na Olimpijskem festivalu evropske mladine v Skopju zastopa 118 mladih športnic in športnikov, ki nastopajo v 14 športnih panogah: v atletiki, badmintonu, športni gimnastiki, judu, kajak-kanuju (slalom), cestnem in gorskem kolesarstvu, košarki, košarki 3 na 3, odbojki, plavanju, namiznem tenisu, strelstvu in taekwondoju,

