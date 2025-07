Ti znaki horoskopa so najbolj občutljivi na vremenske spremembe

Ribi

Ribe so najbolj občutljiv znak zodiaka in vse doživljajo bolj intenzivno kot drugi - tudi vreme. Sprememba zračnega tlaka, prihod dežja ali nenadna sopara pri njih lahko povzročijo tesnobo, utrujenost, glavobol ali splošno slabo počutje. Ker so zelo intuitivne, ribe "vpijajo" spremembe v okolju, kar vpliva na njihovo razpoloženje. Sončen dan jim bo dvignil energijo, dež pa bodo doživele kot čustven zlom.

Rak

Naravni vladar rakov je Luna, zaradi česar so tudi pod močnim vplivom sprememb v naravi. Odzivajo se na spremembe v vlažnosti, temperaturi in zračnem tlaku, kar se kaže v utrujenosti in razdražljivosti. Njihova čustva so močno odvisna od okolja, zato bo sivo in deževno nebo v podobne odtenke obarvalo tudi njihovo razpoloženje. Praviloma imajo raje poletje, hladna jesen pa jim ne godi.

Bik

Biki so kot zemeljsko znamenje pogosto zelo povezani s fizičnimi vidiki obstoja. Čeprav zaradi vremena ne zganjajo drame, pa se na neprijeten hlad ali soparno vročino odzove njihovo telo v obliki bolečin v mišicah in sklepih. Biki imajo radi stabilnost, vremenski ekstremi pa jih vržejo iz ravnotežja, zato imajo najraje stabilno, suho vreme brez nenadnih skokov ali padcev temperature.