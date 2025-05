Najbolj sproščeni starši se rodijo v teh znamenjih

Starševstvo prinese skrbi, obveze in neprespane noči, a trije znaki horoskopa vse to prenašajo z lahkotnostjo in humorjem. Ne delajo drame in ob njih otroci odraščajo v sproščenem, zabavnem in varnem okolju.

Strelec

Strelci niso sužnji pravil in se radi učijo prek izkušenj, kar prenašajo tudi na svoje otroke. Namesto strogih razporedov imajo radi spontanost, izlete, smeh in pogovore brez tabujev. Otroci s starši strelci se učijo prek igre in potovanj v odprti atmosferi, v kateri je vse mogoče. Čeprav včasih pozabijo, kje so pustili ključe ali kdaj je roditeljski sestanek, so strelci starši, ki znajo vedno razveseliti svoje otroke in njihov dan narediti bolj zanimiv.

Vodnar

Vodnarji so starši, ki ne sledijo navodilom, ampak postavljajo lastna pravila. Njihovi otroci se že od mladih nog učijo misliti z lastno glavo, razvijati ustvarjalnost in postavljati vprašanja. Vodnarji svojih otrok ne dušijo in ne silijo, ampak jim omogočijo prostor za raziskovanje in izražanje. Njihova sproščenost ne pomeni, da niso skrbni – nasprotno, vodnarji veliko razmišljajo o vzgoji, a to na način, ki njihovim otrokom da občutek svobode in varnosti.

Dvojčka

Dvojčki se znajo prilagoditi svojim otrokom, to jim ne predstavlja nikakršnega napora. Z njimi je vsak dan poln smeha, iger in nepričakovanih tem. So radovedni, polni idej in vedno pripravljeni na pogovor. Otrokom ob njih ni nikoli dolgčas, ker jih starši dvojčki vzgajajo z zabavo in zgodbami. Čeprav včasih delujejo pozabljivo ali raztreseno, imajo dvojčki veliko prednost – svojim otrokom vedno dajo občutek, da jih nekdo opazi in posluša.