Idealni pari horoskopa: ti znaki so ustvarjeni drug za drugega

Nekateri ljudje se le pogledajo in med njimi je že nerazdružljiva vez. Nobene živčnosti, nobenih napetosti, le naravna povezanost, kemija in ogromno smeha. So za to krive zvezde? Po mnenju astrologov res obstajajo idealni pari nebesnih znamenj.

Bik in rak

Bik in rak nista par, ki bi objavljal fotografije z adrenalinskih pustolovščin, ampak sta pristaša toplih objemov pod odejo, prijetnih večerij in skupnega gledanja serij. Bik prinese stabilnost, rak toplino, skupaj pa so kot dom, v katerem je vedno prižgana luč. Rada imata varnost, privrženost in majhne vsakodnevne rituale, zato so zveze med tema znakoma praviloma dolgotrajne in zelo srečne.

Lev in tehtnica

Lev in tehtnica sta kot par iz romantične komedije, šarmantna, zabavna in vedno obkrožena s prijatelji. Lev obožuje blišč in pozornost, tehtnica pa ve, kako mu to nuditi z odmerkom dobrega sloga. Skupaj sta tisi par, ki ve, kako biti "glavni", a brez kakršnekoli drame. Komunikacija med njima vedno poteka brez šumov, oba imata rada lepe stvari in iskreno občudujeta drug drugega.

Strelec in vodnar

Ko se najdeta strelec in vodnar, ni nobenega prostora za dolgčas. Strelec rad raziskuje, vodnar rad izziva ustaljene vzorce, skupaj pa sta kot knjiga, polna spontanih zamisli. Potovanja, filozofske razprave, polnočni smeh na ves glas – z njima je vse mogoče. To je zveza, ki nikogar ne duši, ker oba razumeta, kako pomembno je imeti svoj osebni prostor in kako lepo se je vrniti k ljubljeni osebi.

Devica in kozorog

Morda na prvi pogled ne delujeta kot noro zaljubljen par, ampak devica in kozorog gradita zvezo, ki iz dneva v dan postaja vse močnejša. Oba sta racionalna, odgovorna in zanesljiva, kar je razlog, da obožujeta drug drugega. Devica prinese analitičnost in skrb, kozorog pa stabilnost in ambicioznost. Skupaj sta popolna ekipa za doseganje skupnih ciljev od urejenega doma do skupne prihodnosti.