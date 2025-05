Ti znaki horoskopa so rojeni za šport

Nekatera nebesna znamenja preprosto dihajo za šport, z lahkoto zmagujejo, (prostovoljno) pretečejo maratone in osvajajo vrhove. Potrebujete partnerja za trening? To so znaki, ki jih morate poklicati.

Oven

Ovni so v vsem prvi. Dobesedno. Zmagali bodo tudi v dirki do hladilnika. Zaradi svojega tekmovalnega duha in neusahljive energije so rojeni športniki. Ni pomembno, ali gre za maraton, kolesarsko dirko ali podajanje frizbija, ovni so na visokih obratih, ko se drugi še ogrevajo. Poraz zanje ne obstaja – ali zmagujejo ali pa že načrtujejo povratno tekmo.

Lev

Levi obožujejo pozornost in ni boljšega odra, kot je športni teren. Nikoli ne telovadijo v intimi svojega stanovanja, ampak na stadionu, s slušalkami v ušesih in v modni kombinaciji, ki je karseda vpadljiva. Za tem glamurjem in bliščem pa se skriva močan, discipliniran športnik, ki ves čas premika meje lastne vzdržljivosti in to počne s filmskim nasmeškom.

Strelec

Strelci ne morejo mirno sedeti. Če ne planinarijo, pa deskajo na valovih. Če ne raziskujejo podzemnih jam, tečejo po gozdu. Obožujejo vse športe, ki vključujejo premikanje, hitrost in pustolovščino. Na svoj popolni dan preživijo vsaj tri ure v naravi, kam splezajo, tudi padejo in imajo še vedno dovolj energije za eno ali dve partiji odbojke na mivki.

Devica

Device morda ne skačejo najvišje ali tečejo najhitreje, toda ko stopijo na športni teren, ste lahko prepričani, da bodo dale vse od sebe. V športu so uspešne, kar so natančne, disciplinirane in osredotočene. Nikoli ne preskočijo ogrevanja, pazijo na prehrano in imajo izračunano, koliko vode morajo popiti do kosila. Device ne tekmujejo glasno, temveč resno.