Elon Musk dobil posebno nalogo v novi Trumpovi vladi

Novoizvoljeni predsednik ZDA Donald Trump je Elona Muska danes imenoval za sovodjo novoustanovljenega ministrstva za učinkovitost vlade, s čimer je najbogatejšemu človeku na svetu dal še večji vpliv.

Musk in nekdanji republikanski predsedniški kandidat Vivek Ramaswamy bosta skupaj vodila novoustanovljeno ministrstvo za vladno učinkovitost. "Moji administraciji bo utrl pot za razgradnjo vladne birokracije, zmanjšanje odvečnih predpisov in prestrukturiranje zveznih agencij," je dejal Trump.

Da bo del Trumpove vlade, je na omrežju X potrdil tudi Musk.

Uresničiti želi dolgoletne sanje republikancev

Trump je dejal, da bo novi oddelek izpolnil dolgoletne republikanske sanje in "zagotavljal nasvete in smernice zunaj vlade", s čimer je nakazal, da bosta vlogi Muska in Ramaswamyja neformalni, ne bosta potrebovali odobritve senata, hkrati pa bo Musk lahko ostal na čelu podjetja za električne avtomobile Tesla, platforme socialnih medijev X in raketnega podjetje SpaceX.

Novo ministrstvo bi sodelovalo z Belo hišo in uradom za upravljanje in proračun, da bi "sprožilo obsežne strukturne reforme in ustvarilo podjetniški pristop" k vladi, kakršnega do zdaj še ni bilo, je dejal Trump.

Naznanil še niz drugih imenovanj

Trump je naznanil še niz drugih imenovanj v svoji prihodnji vladi. Obrambni minister bo postal vojaški veteran 44-letni Hegseth, ki na televiziji Fox vodi oddajo Fox & Friends Weekend. V preteklosti je bil stotnik v nacionalni gardi in je služil v Afganistanu, Iraku in Guantanamu na Kubi. Leta 2012 se je neuspešno potegoval za zveznega senatorja iz Minnesote.

"Ameriški sovražniki s Peteom na čelu dobivajo sporočilo, da bo naša vojska spet velika, Amerika pa se ne bo nikoli umaknila. Pete bo pogumen zagovornik naše politike miru skozi moč," je sporočil Trump.

Nekdanji kongresnik iz Teksasa 59-letni Ratcliffe bo stopil na čelo Cie. Že v zadnjih mesecih Trumpovega prvega predsedniškega mandata je služil kot nacionalni direktor za obveščevalne dejavnosti, pred tem pa ga je odločno branil v kongresu med postopkom prve ustavne obtožbe leta 2019.

"John bo neustrašen borec za ustavne pravice vseh Američanov, hkrati pa bo poskrbel za najvišjo raven nacionalne varnosti in mir skozi moč," je sporočil Trump.

Na položaj ministrice za domovinsko varnost bo imenoval guvernerko Južne Dakote Kristi Noem. 52-letnica je med drugim znana po tem, da je izgubila tekmo za Trumpovo podpredsedniško kandidatko, ker je v svoji knjigi navedla, da je ustrelila svojega psa. Sicer pa je glasna nasprotnica nezakonitega priseljevanja v ZDA in je do zdaj večkrat poslala nacionalno gardo svoje države na južno mejo.

Na položaju ministrice bo skupaj s posebnim predstavnikom oziroma carjem za meje Tomom Homanom skrbela za uresničevanje Trumpove predvolilne obljube o množičnem izgonu nezakonitih priseljencev. "Ona bo velik del naše misije, da naredimo Ameriko spet veliko," je sporočil Trump.

Na položaj veleposlanika v Izraelu Trump pošilja nekdanjega guvernerja Arkansasa Mika Huckabeeja. Oče nekdanje Trumpove tiskovne predstavnice in zdajšnje guvernerke Arkansasa Sarah Huckabee Sanders, 69-letni Huckabee je odločen zagovornik Izraela, kamor je dolga leta vodil verske turistične skupine. "Izrael in Izraelce ima rad, oni pa imajo radi njega in bo neutrudno delal za mir na Bližnjem vzhodu," je sporočil Trump.

Za glavnega pravnika Bele hiše je izbral svojega nekdanjega tajnika kabineta Billa McGinleyja, za položaj posebnega odposlanca za Bližnji vzhod pa prijatelja Stevena Witkoffa.

67-letni Witkoff je nepremičninski vlagatelj s Floride in Trumpov partner pri igranju golfa, ki vodi tudi njegov odbor za inavguracijo. "Steve bo nepopustljiv glas za mir in vsi bomo ponosni nanj," je zagotovil Trump.

Biden bo danes sprejel Trumpa

Bidnovo glavno sporočilo novoizvoljenemu predsedniku bo njegova zaveza za miren prenos oblasti, s Trumpom pa bo govoril tudi o dogajanju v Evropi, Aziji in na Bližnjem vzhodu, je dejal njegov svetovalec za nacionalno varnost Jake Sullivan.

Biden je kmalu po volitvah, na katerih je republikanec porazil demokratsko kandidatko in njegovo podpredsednico Kamalo Harris, poklical Trumpa, mu čestital za zmago in ga povabil v Belo hišo.

To je del običajnega protokola ob prehodu oblasti v ZDA, ki pa ga Trump leta 2020 ni upošteval. Trump namreč Bidna ni povabil v Belo hišo, prav tako se ni udeležil njegove inavguracije.

Biden, ki je v preteklih mesecih volivce svaril pred nevarnostjo Trumpovega drugega mandata, je v četrtek potrdil zavezanost mirnemu in urejenemu prenosu oblasti, pri čemer je poudaril pomen ohranjanja nacionalne enotnosti in umirjanja političnih napetosti v državi.

Sestanek v Beli hiši bo eno redkih neposrednih srečanj Bidna in Trumpa. Nazadnje sta se spopadla v televizijski debati konec junija, v kateri pa se je Biden tako slabo odrezal, da se je kmalu zatem pod pritiskom svoje stranke umaknil iz predsedniške tekme in nato Harris podprl kot demokratsko kandidatko.