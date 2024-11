Podpornik zveze Nato in bolj tradicionalne republikanske zunanje politike Rubio je bil Trumpov protikandidat za osvojitev republikanske predsedniške nominacije leta 2016, v senatu pa je bil potem njegov trden zaveznik. Oktobra je v intervjuju za MSNBC dejal, da se vojna v Ukrajini lahko konča s pogajanji, hkrati pa zatrdil, da ni podpornik Rusije, ampak Ukrajine.

Upokojeni polkovnik Waltz medtem med predsedniško kampanjo ni igral vidne vloge, vendar pa je imel ognjevit govor na republikanski konvenciji julija v Milwaukeeju, kjer je ostro kritiziral predsednika Joeja Bidna zaradi poraznega umika iz Afganistana in hvalil Trumpovo usposobljenost za vrhovnega poveljnika ameriških oboroženih sil. V kongresu velja za enega ostrejših kritikov Kitajske.

Veteran posebnih enot zelene baretke Waltz je služil v Afganistanu, na Bližnjem vzhodu in v Afriki, kjer je dobil več odlikovanj. Kasneje je delal v Pentagonu kot direktor za obrambno politiko pri ministrih Donaldu Rumsfeldu in Robertu Gatesu v času vlade predsednika Georgea Busha mlajšega.

Na čelo Agencije za zaščito okolja postavil nekdanjega newyorškega kongresnika

Vrstijo se tudi nekatera druga imenovanja. Trump je v ponedeljek za New York Post potrdil, da namerava na čelo Agencije za zaščito okolja (EPA) postaviti nekdanjega newyorškega kongresnika Leeja Zeldina.

Leta 1970 ustanovljena ameriška zvezna agencija skrbi, da ameriška podjetja upoštevajo okoljske regulacije, vendar pa bo to v Trumpovi vladi postavljeno na glavo, poroča medij Axios, ki opozarja na tovrstne poteze prve Trumpove vlade.

"Zeldin bo zagotovil pošteno in hitro deregulacijo na način, ki bo sprostil moč ameriškega podjetništva in obenem ohranil najvišje okoljske standarde, vključno z najbolj čistim zrakom in vodo na tem planetu," je v izjavi za New York Post povedal Trump.

44-letni Zeldin je medtem na omrežju X napovedal, da bodo "obnovili ameriško energetsko prevlado, oživeli ameriško avtomobilsko industrijo in ZDA bodo globalni vodja na področju umetne inteligence". "Vse to bomo storili ob zaščiti dostopa do čistega zraka in vode," je dodal.

Znana tudi šefica kabineta Bele hiše

Trump je doslej najavil še imenovanje 67-letne šefice svoje kampanje Susie Wiles na položaj bodoče šefice kabineta Bele hiše, medtem ko bo 62-letni Tom Homan kot t. i. car mej, ki bo zadolžen za vse oblike deportacij tujcev, ki so nezakonito v ZDA.

Homan je v pogovoru za televizijo CBS oktobra napovedal, da pri deportacijah ne bodo izvajali politike ločevanja družin, ki je povzročila ogorčenje v mednarodni in domači javnosti - izganjali bodo celotne družine, je dejal.

Trump je doslej prav tako napovedal imenovanje 40-letne newyorške kongresnice Elise Stefanik na položaj veleposlanice ZDA pri ZN.

Stefanik je odločna podpornica Izraela, ki je ostro nastopila proti univerzitetnim protestom v podporo prebivalcem Gaze, med drugim pa je javno zahtevala popolno ukinitev financiranja Agencije ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA). Pozvala je tudi k reviziji ameriškega financiranja celotnih ZN.

V Trumpovo vlado se vrača še nekdanji svetovalec, 39-letni Stephen Miller, ki je bil avtor ostre politike proti nezakonitim priseljencem v prvem mandatu. Trump ga bo imenoval na položaj namestnika šefice kabineta za politiko.