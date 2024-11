Trumpov sin se posmehuje Zelenskemu: "Še 38 dni do izgube žepnine" #video

Donald Trump mlajši, najstarejši sin novoizvoljenega ameriškega predsednika, je na družbenih omrežjih delil videoposnetek, na katerem sta Trump in ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, poleg pa piše: "Še 38 dni do izgube žepnine". Številni se sprašujejo, ali je to napoved, da bo njegov oče z vstopom v Belo hišo zmanjšal financiranje Ukrajine.