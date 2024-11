Po štirih dneh štetja glasov sta televiziji CNN in NBC v soboto razglasili Trumpa za zmagovalca z 11 elektorskimi glasovi tudi v Arizoni. Jugozahodna zvezna država je tradicionalno republikanska, a je leta 2020 tam za las zmagal demokratski kandidat Joe Biden.

Pred tem je bil Trump razglašen za zmagovalca že v ostalih nihajočih zveznih državah – Wisconsinu, Michiganu, Pensilvaniji, Georgii, Severni Karolini in Nevadi.

Morda bo imel absolutno oblast

Po poročanju ameriških medijev je zmagal v več kot polovici zveznih držav, v nov mandat bo obenem vstopil z republikansko večino v senatu, morebiti tudi v predstavniškem domu kongresa.

Trump medtem izbira člane svoje ekipe. Za vodjo kabineta Bele hiše je v četrtek izbral politično strateginjo s Floride Susie Wiles, eno od dveh predsednikov njegove kampanje pred volitvami.

V kabinet pa ne bo povabil nekdanje ameriške veleposlanice pri Združenih narodih in tekmice na primarnih volitvah Nikki Haley ter nekdanjega državnega sekretarja Mikea Pompea, ki sta bila člana njegove ekipe v prvem mandatu. "Zelo sem užival in cenil sodelovanje z njima prej in rad bi se jima zahvalil za njuno služenje naši državi," je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa zapisal na družbenem omrežju.