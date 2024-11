Po zmagi Trumpa med Američani drastično poskočilo zanimanje za selitev v tujino

Zanimanje za informacije za selitev v Avstralijo je poskočilo za 820 odstotkov. Rast se je nadaljevala tudi čez teden.

Volivci demokratske kandidatke Kamale Harris so bili po volitvah izjemno razočarani. Na nekaterih univerzah so celo za dan ali dva odpovedali predavanja, ker je študente zajelo malodušje.

Koliko Američanov se bo dejansko izselilo, za zdaj ni jasno

Trump je med kampanjo odkrito govoril o maščevanju političnim nasprotnikom, sodnikom, tožilcem in kritičnim medijem. Za zdaj sicer ni jasno, koliko Američanov in drugih prebivalcev ZDA se bo tudi dejansko izselilo.

V Kanadi se medtem pripravljajo na naval priseljevanja iz ZDA, s čimer so se v tej severni sosedi ZDA soočili že po prvi Trumpovi zmagi. Med njegovim prvim predsedniškim mandatom od 2017 do 2021 je na sever v Kanado namreč pobegnilo več deset tisoč migrantov, vključno s Haitijci, ki so bili brez zaščite ZDA, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Kanada: Smo v visoki pripravljenosti. Vse oči so uprte v mejo.

"Smo v visoki pripravljenosti. Vse oči so uprte v mejo, da bi videli, kaj se bo zgodilo (...), ker vemo, da bi lahko Trumpovo stališče do priseljevanja spodbudilo nezakonite in nedovoljene migracije v Kanado," je za AFP dejal tiskovni predstavnik kanadske policije.

Kanada sicer krči načrte glede priseljevanja. Vlada premierja Justina Trudeauja je sporočila, da želi upočasniti rast prebivalstva. Obenem opozarja, da je vstop v Kanado med mejnimi kontrolnimi točkami nezakonit in nevaren, zlasti v zimskih mesecih, ki prihajajo.

Od leta 2023 je za migrante, ki prihajajo iz Združenih držav, oteženo vlaganje prošenj za azil v Kanadi in jim grozi vrnitev v ZDA. Kanadske oblasti načrtujejo, da bodo v prihodnjih dneh vzdolž najdaljše nemilitarizirane meje na svetu namestili več policistov, saj pričakujejo večji priliv migrantov še pred Trumpovo januarsko inavguracijo.