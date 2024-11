"Sporočilo je jasno - Evropejci bodo še naprej podpirali Ukrajino," je ob obisku dejal Borrell, ki sicer v kratkem zapušča položaj. "Od začetka podpiramo Ukrajino in ob svojem zadnjem obisku prinašam isto sporočilo: Podprli vas bomo, kolikor bomo lahko," je dodal. Med kampanjo je Donald Trump izražal dvome o obsežni vojaški in finančni pomoči ZDA Ukrajini ter dejal, da bi lahko ob prevzemu oblasti sklenil hiter dogovor za končanje vojne.

Trump je uganka

"Nihče ne ve natančno, kaj bo naredila nova administracija," je dejal Borrell ob obisku v Ukrajini. Kot je poudaril, ima sedanji predsednik ZDA Joe Biden še dva meseca časa za sprejemanje odločitev. "Vendar moramo Evropejci izkoristiti to priložnost, da zgradimo močnejšo in združeno Evropo, in eden od izrazov enotnosti, moči in sposobnosti ukrepanja je naša vloga pri podpori Ukrajini," je še dejal.

125 milijard

EU je skupaj porabila okoli 125 milijard dolarjev za podporo Ukrajini od ruske invazije leta 2022, medtem ko so ji ZDA namenile več kot 90 milijard dolarjev, navaja sledilnik Inštituta Kiel. Ohranjanje ZDA kot največje donatorke Ukrajini večina vidi kot ključnega pomena za to, da se Kijev obdrži nad vodo, zlasti v času politične negotovosti v velikih evropskih silah Nemčiji in Franciji.

Borrell, ki se bo med obiskom srečal z najvišjimi ukrajinskimi predstavniki, je dejal, da se morajo države članice EU odločiti, "kdaj in kako povečati" svojo podporo, če bo to potrebno. Dodal pa je, da je na srečanju voditeljev EU v petek v Budimpešti "večina držav članic vztrajala pri isti liniji, še naprej podpirati Ukrajino", še poroča AFP.