Po zmagi na predsedniških volitvah Donald Trump še vedno prejema čestitke. Oglasil se je tudi bivši predsednik ZDA Barack Obama in čestital republikancu Trumpu, demokrate pa pozval, naj sprejmejo poraz ter poskrbijo za miren prenos oblasti. Aktualni predsednik Joe Biden pa je Trumpa že povabil v Belo hišo in mu zagotovil pomoč.

Kitajski predsednik: Stabilni, zdravi in vzdržni odnosi so v interesu obeh držav

Amiši, ena najbolj zaprtih skupnosti v ZDA, se volitev načeloma ne udeležujejo. Tokrat je prišlo do preobrata, ko se je poročanju ameriških medijev v Pennsilvaniji, eni izmed nihajočih držav, za glasovanje na volitvah prijavilo več kot 200 tisoč pripadnikov skupnosti. Koliko Amišev se je na koncu udeležilo volitev v torek zvečer še ni bilo znano, so pa na voliščih v zvezni državi opazili vprege s konji.

Kot poroča Daily Mail so Trumpu v Pennsilvaniji pomagali zmagati prav Amiši. Zvezno državo je osvojil z 19 elektorskimi glasovi.

Republikanci so v Pennsilvaniji sicer vodili močno predvolilno kampanjo z namenom politične mobilizacije Amišev. Strokovnjaki so ocenjevali, da bi lahko Amiši zmagovalcu v nihajoči zvezni državi prinesli na desettisoče novih glasov.

Razlog, da so Amiši letos množično odšli na volišča, je tudi incident v začetku leta, ko so vladni agenti vdrli na lokalno kmetijo zaradi zastrupitev z mlekom med otroki. V skupnosti je poteza vlade sprožila val ogorčenja.

Trump je recimo pred štirimi leti v Pennsilvaniji proti Joeju Bidnu izgubil za več kot 81 tisoč glasov.

Donald Trump bo moral zapolniti 4000 položajev v zvezni vladi s svojimi političnimi nameščenci, od tega pa jih 1200 potrebuje senatno potrditev. Težav ne bo, ker so republikanci na torkovih volitvah prevzeli večino v zveznem senatu.

Ameriški mediji poročajo, da naj bi tokrat natanko vedel, koga imenovati na kateri položaj, da ne bo morebitnih ugovorov glede politike in ukrepov.

Kot je prejšnji teden povedal v intervjuju za Fox News, se je iz svojega prvega mandata nekaj naučil in napak, ki so ga ovirale v prejšnji vladi, tokrat ne bo ponavljal. "Zdaj poznam vse. Poznam dobre, močne, šibke, neumne. To državo bom spet naredil veliko, našo državo moramo rešiti," je dodal.

Trump je tako že napovedal, da bo na položaj ministra za zdravstvo imenoval Roberta F. Kennedyja mlajšega. Nekdanji demokrat nasprotuje cepljenjem in več drugim uveljavljenim preventivnim ukrepom.

Milijarderja Elona Muska namerava Trump imenovati na položaj za vodenje varčevalnih ukrepov v vladi, ker je obljubil, da lahko najde več tisoč milijard prihrankov.

Tranzicija v novo vlado se mora po zakonu začeti že pet dni po volitvah. Trumpovo ekipo za prenos oblasti vodita glavni izvršni direktor finančnega podjetja Cantor Fitzgerald Howard Lutnick in nekdanja Trumpova ministrica za drobno gospodarstvo Linda McMahon.

Pomagajo tudi Kennedy, nekdanja demokratska kongresnica Tulsi Gabbard, bodoči podpredsednik JD Vance in sinova Eric ter Donald mlajši.

Ameriški predsednik Joe Biden je republikancu Donaldu Trumpu že čestital za zmago. Po napovedih bo danes, predvidoma okoli 17. ure po srednjeevropskem času nagovoril še javnost.

To bo njegov prvi javni nagovor po objavi rezultatov in porazu demokratov.

Medtem ko se je Donald Trump januarja 2021 po porazu na volitvah na hitro poslovil in Joeja Bidna ni povabil na sestanek v Belo hišo, je Biden to storil. Trumpu je zagotovil pomoč in ga povabil na srečanje v ovalno pisarno.

"Predsednik Trump se veseli srečanja, ki bo kmalu, in zelo ceni povabilo," je dejal direktor Trumpove kampanje za komuniciranje Steven Cheung.

Podobno je storil Obama po porazu Hillary Clinton leta 2016, ko je Trumpa z družino povabil v Belo hišo in mu zagotovil pomoč pri tranziciji.

7.55 Kitajski predsednik: Stabilni, zdravi in vzdržni odnosi so v interesu obeh držav

Kitajski predsednik Xi Jinping je danes čestital Trumpu za zmago in ga v času napetih odnosov med državama pozval k sodelovanju. Po njegovih besedah je zgodovina pokazala, da Washington in Peking s sodelovanjem pridobita ter s konfrontacijo izgubita, je po poročanju kitajskih medijev povedal Xi.

"Stabilni, zdravi in vzdržni odnosi med Pekingom in Washingtonom so v skupnem interesu obeh držav in jih od njiju pričakuje tudi mednarodna skupnost, je dejal Xi in pozval k "dialogu in komunikaciji" in k "ustreznemu upravljanju z razlikami", poročanje kitajskih medijev povzemajo tuje tiskovne agencije.

Xi je s Trumpom po izvolitvi govoril po telefonu, je poročala ameriška televizijska mreža CNN.

Diplomatski odnosi med ZDA in Kitajsko so napeti na več področjih, od očitkov Washingtona o neprimernih trgovinskih praksah Pekinga in kršenju človekovih pravic do kitajskih ozemeljskih teženj v Južnokitajskem morju in glede Tajvana.

Peking na drugi strani obtožuje ZDA, da ovirajo kitajski gospodarski razvoj s sankcijami in carinami ter da se vpletajo v kitajske notranje zadeve.

Trump je v svojem prvem predsedniškem mandatu med letoma 2016 in 2020 pokazal oster odnos do Kitajske. Med tokratno volilno kampanjo je zagrozil, da bo uvedel dodatne carine na kitajske izdelke, kar bi lahko imelo velik vpliv na svetovno trgovino.

Bivši predsednik ZDA Barack Obama je v sredo v sporočilu za javnost čestital republikancu Donaldu Trumpu za zmagoin demokrate pozval, naj sprejmejo poraz ter poskrbijo za miren prenos oblasti.

Nekdanji predsednik je vložil veliko energije v kampanjo za demokratsko kandidatko Kamalo Harris in je imel veliko predvolilnih zborovanj v ključnih državah, tako kot tudi njegova soproga, nekdanja prva dama Michelle Obama.

Here's our statement on the results of the 2024 presidential election: pic.twitter.com/lDkNVQDvMn — Barack Obama (@BarackObama) November 6, 2024

Obama je v sporočilu zapisal, da se volitve niso izšle, kot si je želel, vendar pa življenje v demokraciji pomeni, da ne boš vedno zmagal in moraš sprejeti miren prenos oblasti. Obama je Harris pohvalil za izjemno kampanjo, čeprav se je ta končala z velikim porazom.