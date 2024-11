"Izid teh volitev ni tak, kot smo si ga želeli, za kar smo se borili, za kar smo glasovali, vendar me poslušajte, ko rečem, da bo luč ameriške obljube vedno gorela svetlo, dokler ne bomo obupali in dokler se bomo še naprej borili," je dejala Harris.

"Priznala sem poraz, vendar se boju, ki je poganjal to kampanjo, boju za svobodo, priložnosti in dostojanstvo vseh, ne bom nikoli odpovedala," je dejala in napovedala, da bo boj potekal na voliščih, sodiščih in javnih forumih.

Mladim je posebej položila na dušo naj ne obupajo in ne odnehajo, ker ni nič nemogoče. "Ni čas, da dvignemo roke, ampak je čas, da zavihamo rokave in se mobiliziramo," je dejala podpredsednica ZDA.