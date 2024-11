Pisalo se je leto 1993, ko je Mura, nekdaj priznana slovenska znamka oblačil, presenetila z drzno oglaševalsko kampanjo. V njej je v vlogi predsednice ZDA nastopila prav Melania Trump, takrat še Melanija Knavs.

Oglas prikazuje, kako Melania pristane na brniškem letališču, od koder se s predsedniško limuzino odpravi v Ljubljano, kjer jo čaka svečana zaprisega.

Scenarij za oglas je ustvarila Jožica Brodarič. Snemanje je bilo sprva načrtovano v Washingtonu, a so zaradi omejenega proračuna oglas na koncu posneli v Sloveniji. Kot so zapisali na profilu Mura Arhiv na Facebooku, kjer je posnetek tudi objavljen, so v oglasu vključeni tudi arhivski izseki Kennedyjevega obiska v Dallasu.

Leta 1987, pri komaj 17 letih, je Melanio odkril slovenski modni fotograf Stane Jerko. Od takrat je delala kot manekenka in sodelovala na številnih modnih revijah in fotografiranjih. Med drugim se je leta 1995 gola fotografirala za moško revijo Max, leto kasneje pa je razgaljena pozirala za revijo GQ.