Slovenski vojaki bodo še naprej urili Ukrajince: doslej so jih 800

Države članice EU so danes misijo urjenja ukrajinskih vojakov, ki poteka na ozemlju Unije, podaljšale do sredine novembra 2026. Doslej so v okviru misije EUMAM Ukrajina izurili 63 tisoč vojakov, v prihodnjih mesecih pa jih nameravajo še 15 tisoč, so sporočili iz Sveta EU. Dodali so, da bo misija v skladu z današnjo odločitvijo sodelovala z Natom.

Svet EU je danes sprejel odločitev o podaljšanju mandata evropske misije urjenja ukrajinskih vojakov za dve leti. Dodeljena sredstva za obdobje od 14. novembra letos do 15. novembra 2026 znašajo skoraj 409 milijonov evrov, so navedli.

Izurili so že 63 tisoč vojakov

Pojasnili so, da bo misija EU v skladu z današnjo odločitvijo sodelovala z zvezo Nato oziroma njeno misijo varnostne pomoči in usposabljanja za Ukrajino (NSATU). Misiji si bosta tudi izmenjevali informacije, so dodali v Svetu.

Od začetka pred skoraj dvema letoma so v okviru evropske misije izurili 63 tisoč pripadnikov ukrajinskih sil, v prihodnjih mesecih pa jih nameravajo še 15 tisoč. Tako bo do konca te zime predvidoma izurjenih 75 tisoč vojakov.

Urijo se na Poljskem in v Nemčiji

Misija ima dve večnacionalni poveljstvi, in sicer na Poljskem in v Nemčiji. Urjenje poteka tako na ravni posameznikov kot tudi enot do ravni brigade, urijo pa tudi posebne enote.

Pri urjenju ukrajinskih vojakov sodelujejo tudi slovenski vojaški inštruktorji, ki so do konca avgusta izurili okoli 800 Ukrajincev, je ob robu avgustovskega neformalnega zasedanja obrambnih ministrov EU pojasnil državni sekretar na obrambnem ministrstvu Damir Črnčec. Dodal je, da bo Slovenska vojska svoje naloge opravljala, dokler bo misija trajala.