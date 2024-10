Ribič Igor Kordiš je v petek pri Verudeli pri Pulju ujel nenavadnega in izjemno redkega morskega polža, orjaškega kosmatega tritona. To vrsto običajno najdemo v tropskem in subtropskem morju, občasno pa tudi v južnih predelih Jadranskega morja, kjer je temperatura vode nekoliko višja kot v severnih delih Jadrana, so na Facebook profilu zapisali v puljskem akvariju.

Velikanski kosmati triton lahko zraste v dolžino od deset do 15 centimetrov, v nekaterih primerih pa tudi do 20. Površina školjke je prekrita z gubami in špicami, kar ustvari tej vrsti značilen "kosmat" videz.

Barva školjke se razlikuje od svetlo rjave do temno rjave, pogosto z vzorci, ki se zlijejo z okolico, kar mu v naravnem habitatu omogoča dobro kamuflažo. Njegova sposobnost prilagajanja habitatu se kaže tudi v tem, da je po vnosu v bazen skoraj izginil, praktično nemogoče ga je prepoznati.

V puljskem akvariju poudarjajo, da ima manjši polž mladič pomembno vlogo v ekosistemu Jadranskega morja, saj se prehranjuje z manjšimi nevretenčarji, kot so školjke in polži. Večji primerki so še posebej zanimivi zaradi svoje impresivne velikosti in specifičnega videza.