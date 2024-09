Pristojno sodišče v Zagrebu je obsodilo energetsko podjetje Ina zaradi potopljene plinske ploščadi v Jadranskem morju. Ino je sodišče spoznalo za krivo, ker ni upoštevala odločitve hrvaškega državnega inšpektorata, da mora odstraniti ploščad, so danes sporočili iz okoljevarstvene organizacije Greenpeace iz Hrvaške. Sodba sicer še ni pravnomočna.

Sodišče pa je hkrati z obsodilno sodbo za kršenje zakona o državnem inšpektoratu Ino oprostilo obtožbe, da je kršila zakon o varnosti o priobalnem raziskovanju in pridobivanju ogljikovodikov. Obe strani sta napovedali pritožbo na razsodbo, so še sporočili iz hrvaškega Greenpeacea.

Sodišče Ino hkrati obsodilo in oprostilo

V okoljevarstveni organizaciji so poudarili, da je paradoksalno, da je sodišče ne glede na to, da gre za dva ločena postopka, Ino na nek način hkrati obsodilo in oprostilo.

Opozorili so, da mora Ina ne glede na obe omenjeni odločitvi še vedno odstraniti ploščad. Kot so poudarili, odločba pristojnega državnega inšpektorata o odstranitvi ploščadi namreč še vedno velja.

Inina plinska ploščad Ivana D se je potopila zaradi obrabljenosti materialov in slabo zvarjenih spojev, prav tako je niso zgradili popolnoma v skladu s prvotno zasnovo. Delovala je od januarja 2001, potonila pa je decembra 2020 v severnem Jadranu. Leži na globini 41 metrov.

Konstrukcije potopljene ploščadi še niso odstranili

Hrvaški državni inšpektorat je septembra 2021 odredil odstranitev potopljene konstrukcije v roku enega leta, a Ina tega še vedno ni storila. So pa, kot so zagotovili v podjetju, odstranili vse snovi, ki bi lahko povzročile onesnaženje, vrtino pa so tudi trajno sanirali.

Ina, ki je v lasti države in madžarske energetske skupine Mol, v javnosti sicer že nekaj časa promovira idejo, da bi potopljeno ploščad spremenili v umeten greben. Pri tem se sklicuje na raziskave, ki jih je naročila sama in govorijo v prid tej ideji, saj da bi umetni greben obogatil floro in favno pomorskega sveta.

Po javnomnenjski anketi iz junija lani, ki jo je naročil Greenpeace, sicer kar 74 odstotkov Hrvatov meni, da bi Ivano D morali odstraniti z dna Jadranskega morja.