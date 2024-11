Nataša Pirc Musar je poklicala Donalda Trumpa

Predsednica republike Nataša Pirc Musar se je danes po telefonu pogovarjala z novoizvoljenim predsednikom ZDA Donaldom Trumpom in mu čestitala za izvolitev. Ob tem sta sogovornika potrdila odlične dvostranske odnose, so sporočili z urada predsednice.

Pirc Musar je v pogovoru izpostavila, da Slovenija ostaja trdna zaveznica ZDA in zaupanja vredna partnerica v zvezi Nato.

Sogovornika sta se dotaknila tudi vojne v Ukrajini, pri čemer je predsednica poudarila, da je treba pri reševanju tega konflikta izhajati iz temeljnih določil ustanovne listine Združenih narodov, za kar se Slovenija po njenih besedah močno zavzema.

Obenem je novoizvoljenemu predsedniku ZDA dejala tudi, da "računa na njegovo modrost" pri iskanju formule za pravično rešitev tega konflikta.

V New Yorku medtem preložili odločitev o morebitni razveljavitvi Trumpove obsodbe



Newyorški sodnik Juan Merchan je po današnjem zaslišanju sklenil, da bo odločitev o zahtevi odvetnikov novoizvoljenega predsednika ZDA, naj zavrže obsodbo Donalda Trumpa zaradi ponarejanja poslovnih dokumentov, preložil na 19. november. Do takrat mora mnenje o tem podati še tožilstvo, poročajo ameriški mediji.



Trumpa je newyorška porota spoznala za krivega vseh 34 točk obtožnice ponarejanja poslovnih dokumentov v zvezi s plačilom pornografski igralki Stormy Daniels za molk o spolnem odnosu. Sodnik je pred predsedniškimi volitvami izrek kazni preložil na 26. november.



Donald Trump je prepričljivo zmagal na ameriških predsedniških volitvah. Foto: Reuters



Trumpovi odvetniki so od sodnika zahtevali, da obsodbo zavrže, ker je vrhovno sodišče ZDA odločilo, da ima predsednik ZDA imuniteto za uradna dejanja na položaju, na katerega je bil ponovno izvoljen in ga bo prevzel 20. januarja prihodnje leto. Odvetniki trdijo, da bi obsodba v nasprotju z ustavo ovirala Trumpa pri opravljanju dela.



Tožilec Manhattna Alvin Bragg danes ni bil pripravljen na utemeljen odgovor na zahtevo Trumpovih odvetnikov in se je strinjal s preložitvijo na 19. november. "Tožilstvo se strinja, da gre za posebne okoliščine brez primerjave, argumenti obrambe pa zahtevajo pozorno preučitev," je sporočilo tožilstvo.