Blazer v nežno rjavi barvi

Blazer v svetlo rjavem odtenku je osnovni kos, ki je odlična izbira za različne priložnosti. Ivankin blazer je krojen tako, da poudari postavo ter izrazi profesionalen videz. Svetlo rjavi toni odlično dopolnjujejo njen ton kože in ustvarjajo toplino, ki je kot nalašč za jesensko sezono.

Puli za hladnejše dni

Za dodatno udobje in toplino je izbrala preprost puli v podobnem rjavem odtenku. Puli ne daje stajlingu le pridiha elegance, temveč zagotavlja tudi praktičnost, saj je odlična izbira za hladnejše dni, ki so se že začeli. Ujemanje odtenkov med blazerjem in pulijem ustvarja usklajen videz, ki deluje harmonično in modno.

Elegantne hlače

Ivanka je stajling dopolnila s hlačami klasičnega kroja v enakem odtenku rjave barve kot blazer. S tem je pokazala, da je tudi pri poslovnih outfitih mogoče ustvariti topel, jesenski pridih, ki je hkrati trendovski in profesionalen ter za povrh tudi udoben.

Obutev v čokoladnih odtenkih

Celoten stajling je zaokrožila z obutvijo v globokih čokoladnih tonih, ki dodajo piko na i njeni jesenski barvni paleti. Čevlji v temnejšem odtenku rjave se ujemajo s kosi, ki jih je izbrala, in ustvarijo čudovit zaključek celotnega videza.

