Donald Trump ne more prehvaliti Melanie

"Zelo sem ponosen na Melanio! Njena knjiga je izdana in je naprodaj povsod. Res je super!" je na družbenem omrežju X o njeni knjigi zapisal Trump.

In dodal: "Bila je fantastična prva dama, zato v knjigi deli to izkušnjo in še veliko več. Je tudi zelo dobra pisateljica, kar je na republikanski konvenciji pokazala s svojim pismom, ki se je izkazalo za senzacionalen vrhunec. Pozval je še, da je lahko knjiga 'popolno darilo za božič'. "Kupite jo in uživajte."

Very proud of Melania! Her book is out Nationally, and for sale EVERYWHERE. It is really great! She was a fantastic First Lady, and shares that experience, and much more. She’s also a really good writer, as she showed at the Republican National Convention with her letter, that…