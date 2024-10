Nekdanja prva dama ZDA Melania Trump v svoji knjigi spominov, ki bo izšla prihodnji torek, izraža trdno podporo pravici do splava, navajajo ameriški mediji, ki so dobili odlomke iz knjige z naslovom Melania. Novica odmeva, ker stranka njenega moža, republikanskega predsedniškega kandidata Donalda Trumpa, splavu odločno nasprotuje.

"Nujno je treba zagotoviti, da bodo ženske imele avtonomijo pri odločanju o rojstvu otrok na podlagi lastnega prepričanja, brez kakršnegakoli vmešavanja ali pritiska vlade. Zakaj bi lahko kdo drug odločal o tem, kaj bo ženska počela s svojim telesom? Temeljna pravica ženske do osebne svobode, do lastnega življenja ji daje pravico, da prekine nosečnost, če to želi," je zapisala.

Ali Melania skuša pomagati Trumpu?

Melania Trump v javnosti redko izraža politična stališča, tokrat pa je dregnila v eno od ključnih predvolilnih vprašanj. Ankete kažejo, da ima demokratska kandidatka Kamala Harris pri volivcih glede te teme precejšnjo prednost pred Trumpom. Tega se zaveda tudi Trump, ki je stranko prepričal, da so vprašanje splava umaknili s strankarske platforme, potrjene na julijski nacionalni konvenciji.

Trump se obenem hvali, da je imenoval vrhovne sodnike, ki so ukinili pravico do splava po celotnem ozemlju ZDA in jo predali v odločanje posameznim zveznim državam. Obenem pa zagotavlja, da bodo imele ženske pod njegovo oblastjo vse pravice, in občasno kritizira republikanske države, ki potrjujejo drakonske zakone proti splavu.

Za zdaj ni jasno, ali Melania Trump z objavo svojega stališča mesec dni pred volitvami skuša pomagati Trumpu, ki glede podpore med ženskami zelo zaostaja za demokratko Harris.