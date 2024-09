Ti ljudje lahko Donaldu in Melaniji Trump uničijo sanje

Čeprav poljski Američani niso največja demografska skupina, jih veliko živi v ključnih zveznih državah. V Michiganu jih je približno 784 tisoč, v Pensilvaniji 758 tisoč in v Wisconsinu 481 tisoč, piše ameriški medij Newsweek.

Kamala Harris želi izkoristiti globoko zakoreninjen odpor poljskih Američanov do Rusije in nepripravljenost republikanca Donalda Trumpa, da bi popolnoma podprl Ukrajino. Demokrati si tudi na vse pretege trudijo, da bi v ključnih državah na volišča pripeljali čim več poljskih Američanov.

V soočenju s Trumpom je demokratska kandidatka dejala, da bi Vladimir Putin, če bi med rusko invazijo na Ukrajino ZDA predsednikoval Trump, zdaj sedel v Kijevu in pogledoval proti drugim evropskim državam.

Američani poljskega rodu na tradicionalnem shodu v spomin na Poljaka Kazimirja Pulaskega, ki se je bojeval v ameriški vojni za neodvisnost. Foto: Guliverimage

Nagovorila je tudi 800 tisoč Poljakov, ki živijo v Pensilvaniji, in jih posvarila, da bo Poljska naslednja Putinove tarča, če premaga Ukrajino.

Pomenljivo je tudi, da je bil pred dobrim tednom odpovedan skupni nastop Trumpa in poljskega predsednika Andrzeja Dude v Pensilvaniji. Duda in Trump sta se nameravala udeležiti odkritja spomenika v poljsko-ameriškem katoliškem svetišču severno od Philadelphie.

Je pa Pensilvanijo, kjer se lahko odloča o prihodnosti ZDA in sveta, pretekli teden obiskal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in med drugim obiskal tovarno, kjer izdelujejo topovsko strelivo za ukrajinsko vojsko.

Demokrati nagovarjajo tudi ukrajinske in litovske volivce v ključnih državah. V Pensilvaniji na primer živi okoli 122 tisoč Američanov ukrajinskega rodu, v Michiganu pa okoli 40 tisoč. V Pensilvaniji živi tudi skoraj 80 tisoč Američanov litovskega rodu.

Leta 2020 je Joe Biden premagal Trumpa v Pensilvaniji za 80 tisoč glasov, v Michiganu za 154 tisoč in v Wisconsinu za 20 tisoč.

Protest ukrajinskih Američanov zoper rusko politiko do Ukrajine. Foto: Guliverimage

Ameriški zgodovinar in dober poznavalec Ukrajine Timothy Snyder julija letos v članku, ki ga je objavil na svojem računu na družbeni platformi Substack:



"Glede na čuden ameriški volilni sistem so nekatere zvezne države pomembnejše od drugih. Američani ukrajinskega rodu predstavljajo en odstotek prebivalstva Pensilvanije in pol odstotka prebivalstva Michigana. Če Trump zmaga v teh dveh zveznih državah, bo zmagal na zvezni ravni. Če Kamala Harris zmaga v teh dveh zveznih državah, potem bo ona zmagala na zvezni ravni.

V Michiganu je število Američanov ukrajinskega rodu večje od razlike v številu glasov med Hillary Clinton in Donaldom Trumpom, ko je ta v tej zvezni državi zmagal leta 2016. V Pensilvaniji je število Američanov ukrajinskega rodu večje od razlike v število glasov med Hillary Clinton in Trumpom, ko je ta zmagal v tej zvezni državi leta 2016, in tudi večja od razlike v številu glasov med Trumpom in Joejem Bidnom, ko je ta zmagal v Pensilvaniji leta 2020.

Z drugimi besedami, glasovi Američanov ukrajinskega rodu bi lahko odločili, ali bo Ukrajina še obstajala."