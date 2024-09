Melania Trump se je v redkem intervjuju za Fox News spominjala, kako je bilo, ko je izvedela, da je bil njen mož ranjen na predvolilnem shodu julija v Pensilvaniji, kjer je moški streljal na republikanskega predsedniškega kandidata. V zvezi s poskusom atentata, ki ga je Donald Trump preživel, je dejala, da je šlo za čudež.

Kot je dejala, je bila takrat v New Yorku, celotno dogajanje na shodu v Butlerju pa je spremljala prek televizije, pri čemer sprva ni vedela, kaj se je v resnici zgodilo. Zahvalila se je agentom tajne službe, odgovornim za varovanje njenega moža, in jih označila za "fantastične" kljub kritikam, ki so jih bili deležni zaradi pomanjkljivosti pri varovanju dogodka. Zaradi incidenta je namreč odstopila tudi direktorica tajne službe Kimberly Cheatle.

Pred nekaj dnevi se je zgodil še en incident, ko je moški na igrišču za golf na Floridi v Trumpa uperil puško. Osumljenca so prijeli in ga obtožili poskusa atentata. "Mislim, da je v obeh primerih šlo za čudež," je dejala žena bivšega predsednika ZDA. V intervjuju je nekdanja prva dama ZDA tudi obtožila demokrate in medije, da delijo državo in ustvarjajo nevarno ozračje v državi. "Nezaslišano nasilje" nad njenim možem je označila za šokantno.

Vodilni politiki demokratske stranke in osrednji mediji so Trumpa označili za grožnjo demokraciji in ga obkladali z grdimi nazivi, je opozorila ter ocenila, da so s tem ustvarjali "toksično ozračje" in spodbujali tiste, ki so želeli škodovati njenemu možu. "To se mora nehati. Država mora stopiti skupaj," je zatrdila.

Trump je sicer znan po razdiralni retoriki. Redno žali politične nasprotnike in daje rasistične ter slabšalne izjave, med drugim glede migrantov, ki nezakonito pridejo v državo. V luči volitev v novembru, na katerih se Trump ponovno poteguje za predsedniški položaj, pa je nekdanja slovenska manekenka opozorila, da se morajo Američani odločiti, kaj si zares želijo.

Melania Trump se v nasprotju z mnogimi drugimi zakonci ameriških politikov, ki pogosto aktivno sodelujejo v predvolilni kampanji, v moževi kampanji doslej skorajda ni pojavljala. Prav tako ni bila navzoča na zaslišanjih na sodišču v New Yorku, kjer je bil Donald Trump maja spoznan za krivega vseh 34 točk kazenske obtožnice ponarejanja poslovnih dokumentov v zvezi s plačilom pornografski igralki za molk o spolnem odnosu.

Na vprašanja o različnih kazenskih primerih svojega moža je Melania Trump kritizirala preiskavo zvezne policije FBI na Trumpovem posestvu na Floridi leta 2022 v zvezi z zaupnimi dokumenti, ki naj bi jih tam hranil nekdanji predsednik. Dejala je, da jo je to razjezilo, in ravnanje policije opisala kot "vdor v zasebnost".

Melania Trump je svoj prvi televizijski intervju po dveh letih dala v času, ko promovira svojo knjigo spominov z naslovom Melania. Ti bodo izšli 8. oktobra, manj kot mesec dni pred predsedniškimi volitvami v ZDA.