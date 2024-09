Melania Trump je ponosna na svoje gole fotografije

"Zakaj sem ponosna na svoje delo gole manekenke? Bolj pereče vprašanje je, zakaj so se mediji odločili, da bodo vzeli pod drobnogled moje spoštovanje človeške oblike v modnem fotografiranju," je dejala v posnetku, objavljenem na družbenem omrežju X.

"Ali ne znamo več ceniti lepote človeškega telesa? Skozi zgodovino so umetniki častili človeško telo, kar je vzbujalo globoka čustva in občudovanje. Morali bi spoštovati svoja telesa in sprejeti brezčasno tradicijo uporabe umetnosti kot močnega sredstva samoizražanja," je še dodala.

Trump fotografije označil za modne in običajne

Njeno delo gole manekenke so izpostavili med kampanjo leta 2016, ko je New York Post objavil več njenih še ne objavljenih fotografij. Posnete naj bi bile leta 1995 za francosko revijo za moške. Na objavo se je odzval tudi nekdanji predsednik Donald Trump, ki je pojasnil, da so fotografije posneli, preden sta se spoznala. Dejal je, da so takšne fotografije zelo modne in običajne.

Med kampanjo je znova zaživela tudi naslovnica britanske revije GQ iz leta 2000, na kateri Melania gola pozira na Trumpovem letalu. Nekdanji predsednik in prva dama sta se spoznala leta 1998 in se poročila leta 2005. Skupaj imata 18-letnega sina Barrona. Trump je leta 1999 ustanovil podjetje Trump Model Management, kjer je nekaj časa delovala tudi Melania, zastopal je tudi Paris Hilton. Podjetje so zaprli leta 2017, ko je prevzel funkcijo ameriškega predsednika.

Časopis New York Post je leta 2016 objavil več še ne videnih golih fotografij Melanie Trump. Foto: Guliverimage

Knjiga bo izšla jeseni

Da bo Melania Trump izdala svojo knjigo spominov, so iz njenega urada sporočili julija. Knjiga bo izšla jeseni, na njeni spletni strani pa je že mogoče oddati prednaročilo. Knjigo bo izdala založba Skyhorse Publishing, ki je že izdala knjige podpornikov njenega moža in nekdanjega predsednika Donalda Trumpa.

"Gre za mogočno in navdihujočo zgodbo ženske, ki si je utrla pot, premagala ovire in definirala osebno odličnost," so ob napovedi sporočili iz njenega urada. O njej so sicer že pisali v več drugih knjigah, a bo tokrat svojo zgodbo prvič povedala sama. Knjiga bo vključevala osebne zgodbe in družinske fotografije, ki jih še ni delila z javnostjo.

Napisala naj bi jo sama. Knjiga stane 40 dolarjev (36,86 evra), podpisana 75 dolarjev (69,11), posebna zbirateljska izdaja pa je na voljo za 150 dolarjev (138,23).

Melania in Donald Trump sta se spoznala na zabavi leta 1998 in se poročila sedem let kasneje. Foto: Guliverimage

