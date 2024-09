Očeta Melanie Trump ujeli v Sevnici #video

Melania Trump je v Sevnici živela do svojega 12. leta, ko se je kot dijakinja preselila v Ljubljano. Ameriško državljanstvo je dobila leta 2006, leto po poroki z Donaldom Trumpom. Njena starša Viktor in Amalija Knavs sta državljanstvo dobila leta 2018, ko sta se iz Sevnice preselila na Trumpovo posestvo na Floridi. Občasno se vračata v Slovenijo.

Kako je videti rojstna hiša Melanie Trump v Sevnici, si oglejte v spodnjem posnetku:

Pred hišo luksuzni avtomobil

Pred kratkim so njen rojstni kraj obiskali novinarji srbske televizije Blic, ki ustvarjajo oddajo Metar moga sela. Pogovarjali so se z enim izmed sosedov, ki jim je povedal, da je njen oče Viktor trenutno v hiši, pred katero je parkiran tudi luksuzni avtomobil znamke mercedes.

"So dobri sosedje. Vesel sem, da je nekomu iz malega mesta tako uspelo. To je promocija tako za Slovenijo kot za Balkan," je povedal eden od sosedov, a poudaril, da o njihovem življenju v Ameriki ne ve veliko. "Sosedje vemo zelo malo. Poznamo njo in njene starše. Kako je postala manekenka in Trumpova žena, je druga stvar, to bi morali vprašati njenega očeta. Letos ji je umrla mama, mislim da je pokopana na Floridi. Njen oče je trenutno tukaj, v Sevnici," je razkril.

Na vprašanje, ali se Melania sramuje svojega izvora, je odgovoril: "Mislim, da ne. Morda je kdaj rekla, da je Avstrijka, ker priimek Knavs res ni slovenski, sicer mislim, da to ne drži."

V Sevnico naj bi prihajala tudi Melania

Soseda so vprašali tudi, ali se Knavs hvali s tem, da je njegov zet Donald Trump. "Mislim, da so povsem normalni ljudje. Da to, kar se dogaja s Trumpom in Melanio, ne gre iz njihove hiše. Ko je Amalija umrla, sva se (z Viktorjem, op. p.) pogovorila, izrazil sem mu sožalje in to je bilo to. O tem nisva več govorila. Ko je prišel, sva se pozdravila in normalno živela naprej," je povedal sosed in dodal, da Viktor rad preživlja čas v Sevnici: "Navsezadnje je to njegova hiša, ki jo je zgradil sam."

Spregovoril je tudi o Melanii in ponovni predsedniški kandidaturi njenega moža: "Mislim, da bo zmagal in bo Melania spet prva dama." Hkrati je razkril, da tudi Melania občasno obišče rojstno hišo v Sevnici. "Prihaja sem, ampak ves čas na skrivaj, da se ne bi izvedelo," je še dodal.

Viktor in Amalija Knavs sta ameriško državljanstvo dobila leta 2018. Foto: Reuters

