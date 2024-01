Poslovili so se od Amalije Knavs, Melanii ušla slovenska beseda #video

Pogrebna slovesnost je potekala v cerkvi Bethesda-by-the-Sea v Palm Beachu na Floridi, nedaleč od Trumpovega posestva Mar-a-Lago. V tej cerkvi sta se leta 2005 poročila Donald in Melania Trump.

Izrekla besedo babi

Melania je imela na pogrebu daljši govor v spomin na svojo mamo. "Bila je najboljša mama, žena, babica, tašča – pravi svetilnik ljubezni in razkošja v naših življenjih," je v govoru dejala Melania. Poudarila je mamino "lepoto in brezhiben občutek za stil", ki sta "obračala glave mnogih". "Je pravi navdih, vzornica meni in mnogim," je še dodala.

Dejala je, da je njen smisel za pustolovščino odprl lečo izven Slovenije: "Smučarski izleti v Alpah, idilična poletja, preživeta na dih jemajoči dalmatinski obali. Oboževala je sonce." "Domovino je zapustila, da bi bila s svojim vnukom Barronom v ZDA. Ko je moj mož postal predsednik ZDA, je bila neizmerno ponosna," je še povedala. V nekem trenutku ji je celo ušla beseda v slovenskem jeziku. Dejala je: "Moj oče, sestra, Barron, Donald in jaz se bomo za vedno spominjali odmevov našega smeha, ki smo si ga delili z našo ljubo babi (to besedo je izrekla v slovenščini, op. p.)."

Sedemminutni govor je sklenila z besedami: "Počivaj v miru, moja ljubljena mamica."

Besedo babi, kot so očitno klicali Amalijo Knavs, je na svojem profilu na omrežju Social Truth uporabil tudi Trump, ki je zapisal, da bo današnji dan "posvečen pokopu (slavljenju!) velike ženske, 'babi', ljubljene Melaniine mame in Barronove babice – in kakšna ženska je bila!"

Just landed in West Palm Beach from New Hampshire, where the event and enthusiastic crowd was incredible. Will be back on Friday for big Rallies over the weekend. Staying through Election Night, but today will be devoted to the funeral (Celebration!!!) of a GREAT WOMAN,“Babi,”the… — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) January 18, 2024

Obreda so se udeležili tudi Ivanka Trump z možem Jaredom Kushnerjem, Tiffany Trump z možem Michaelom Boulosem in Kimberly Guilfoyle, zaročenka Donalda Trumpa mlajšega. Opazili so tudi republikanska senatorja Ricka Scotta in Lindsey Graham.

Donald Trump je na pogreb prišel v spremstvu sina Barrona. Foto: Profimedia

Na pogreb Amalije Knavs sta prišla tudi Trumpova hči Ivanka in njen mož Jared Kushner. Foto: Guliverimage

Nekdanji predsednik ZDA Donald Trump bi se moral danes sicer udeležiti začetka sodnega procesa v tožbi kolumnistke E. Jean Carroll v New Yorku, a je sojenje zaradi pogreba tašče izpustil. Minuli teden je podal prošnjo za prestavitev sojenja, a je newyorški sodnik prošnjo zavrnil.

Amaliji Knavs so se poklonili tudi v Sloveniji. V njen spomin so v cerkvi svetega Lovrenca na Raki ob 16. uri zvonili zvonovi, ob 17. uri pa je bila še sveta maša. Viktor Knavs je za pokojno ženo naročil tudi osmrtnico v Dolenjskem listu, v kateri je pisalo: "Z globoko žalostjo sporočamo, da se je 9. januarja 2024 od nas poslovila ljubljena žena, mati, babica, sestra, svakinja in tašča Amalija Knavs."



"Poročena je bila z ljubeznijo svojega življenja Viktorjem Knavsom, s katerim sta imela dve hčerki, Ines in Melanio. Amalija je bila ljubezniva, močna, dobrotna in ljubeča babica vnuku Barronu. Neizmerno jo bomo pogrešali in bomo spoštovali njeno dediščino, predanost družini in tistim, ki jih je imela rada," so še zapisali v osmrtnici.

Rodila se je v Avstriji, po vojni pa je odraščala v Sloveniji

Amalija Knavs je umrla 9. januarja v 79. letu starosti. Rodila se je leta 1945 v avstrijskem Judendorf-Strassengelu, kamor se je med vojno zatekla družina njenega očeta. Po vojni je odraščala v Sloveniji in pomagala na družinski kmetiji, nato pa se zaposlila v sevniški Jutranjki. Njen oče Anton Ulčnik je bil čevljar, kasneje pa pridelovalec rdeče čebule. Njena mati Amalija (Gliha) Ulčnik je bila gospodinja in šivilja.

Poročena je bila z Viktorjem Knavsom, s katerim sta do leta 2018, ko sta dobila ameriško državljanstvo in se preselila na Florido, živela v Sevnici. Poleg Melanie imata še 56-letno hčer Ines.

Hiša v Sevnici, v kateri je otroštvo preživela Melania Trump:

