Znano je, kje bodo pokopali mamo Melanie Trump

Trumpovi odvetniki so v petek vložili prošnjo, da bi prestavili začetek sojenja, ker želi biti nekdanji predsednik v sredo in četrtek z družino na Floridi zaradi pogreba matere nekdanje prve dame ZDA Melanie Trump.

Podrobnosti o tem, kje točno bo pogreb, niso znane

Pogreb bo na Floridi v četrtek, odvetniki pa so v prošnji navedli, da želi biti Trump z družino tudi v sredo.

"Ženina mati, ki je bila neverjetna in lepa tako znotraj kot zunaj – neverjetna ženska –, je umrla. Mojo ženo je to hudo prizadelo, jaz pa moram na to sojenje. Prosili smo sodnika, ali si lahko vzamem dan premora za pogreb tašče, s katero sva si bila blizu," je v nedeljo podpornikom v Iowi povedal Donald Trump.

"Rekel je ne. To so živali. Si lahko zamislite? To so slabi ljudje, radikalni levičarski norci, ki mi želijo škodovati, ker mislijo, da bo Joe Biden zmagal na volitvah. Rad bi le podpiral ženo, ki bo na pogrebu svoje mame," je dejal Trump.

Podrobnosti o tem, kje bo pogreb Amalije Knavs, niso znane. Leta 2022 so nekdanjo Trumpovo ženo Ivano Trump pokopali na zemljišču njegovega kluba za golf v Bedminstru v državi New Jersey. Kritiki opozarjajo, da je njegov klub s tem, da je razglašen tudi za pokopališče, dobil davčne olajšave.

Donald Trump je dejal, da sta si bila s taščo Amalijo Knavs blizu. Foto: Guliverimage

Sojenje zaradi obrekovanja pri zanikanju spolnega napada

Na newyorškem sodišču se v torek začenja izbira porote, ki bo določila, koliko mora Trump plačati E. Jean Carroll za obrekovanje pri zanikanju spolnega napada v devetdesetih letih v garderobi newyorške veleblagovnice. Enkrat mu je porota že odmerila pet milijonov dolarjev za isto razžalitev, vendar je Trump žalil naprej.

"Danes ob 15.59, na začetku prazničnega konca tedna, je Trumpov odvetnik po elektronski pošti poslal članu osebja sodišča prošnjo za enotedenski odlog sojenja, ki je že dolgo načrtovano za 16. januar 2024. Kot razlog je navedel, da namerava gospod Trump 17. in 18. januar preživeti na potovanju in pogrebu, ki ga je družina načrtovala za 18. januar 2024 na Floridi. Prošnja se zavrne," je v petek sporočila Roberta Kaplan, odvetnica Carrallove.

"Zelo nam je žal za Trumpovo izgubo, vendar v tem trenutku nasprotujemo popolni preložitvi sojenja. Vsaka zamuda je zelo škodljiva, ker bo gospod Trump skoraj zagotovo uveljavljal konflikte z urnikom, ko se bo začela njegova predsedniška kampanja," je sporočila Kaplanova. Ob tem je ponudila kompromis, da se bo porota začela izbirati v torek, Trump pa lahko priča naslednji ponedeljek po pogrebu, kar so Trumpovi odvetniki zavrnili.

"Dejstvo, da je gospod Trump zavrnil naš predlog, verjetno vzbuja dvom o navedenem razlogu njegove prošnje za preložitev, kot tudi dejstvo, da je po smrti svoje tašče za 16. januar – enega od dni sojenja, za katerega gospod Trump zdaj zahteva preložitev – napovedal predvolilni dogodek v New Hampshiru," piše v njenem pismu.