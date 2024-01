Umrla je mati Melanie Trump

Novico je na družbenem omrežju X potrdila Melania Trump, ki je zapisala, da z globoko žalostjo sporoča, da je umrla njena mati, Amalija. "Bila je močna ženska – milostna, topla in dostojanstvena. Povsem je bila predana možu, hčerama, vnuku in zetu. Močno jo bomo pogrešali," je dodala.

It is with deep sadness that I announce the passing of my beloved mother, Amalija.



Amalija Knavs was a strong woman who always carried herself with grace, warmth, and dignity. She was entirely devoted to her husband, daughters, grandson, and son-in-law. We will miss her beyond…