Melania Trump božič preživela v bolnišnici, njena mama je hudo bolna

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Melania Trump božiča ni preživela z možem Donaldom Trumpom in družino, saj je v bolnišnici skrbela za svojo mamo Amalijo Knavs, ki je hudo bolna, poroča portal Page Six.

Družina nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa je za božič objavila praznično božično fotografijo, na kateri so vsi člani družine z izjemo njegove žene Melanie Trump. Ta naj bi po poročanju omenjenega portala božič preživela v bolnišnici, kjer je skrbela za svojo hudo bolno 78-letno mamo Amalijo Knavs.

"Melania je bila vedno zelo predana vsej svoji družini," je za Fox News pojasnil vir blizu nekdanje prve dame. In dodal: "Ne bi smelo biti presenečenje, da je božič preživela s svojo bolno mamo."

Starša Melanie Trump, mati Amalija in oče Viktor Knavs. Foto: Guliverimage

Na božični fotografiji, ki jo je na svojem Instagramu delila Kimberly Guilfoyle, zaročenka Donalda Trumpa mlajšega, so sicer Donald Trump, Barron Trump, Ivanka Trump in njen mož Jared Kushner ter njuni otroci, Tiffany Trump in njen mož Michael Boulos, Melanijin oče Viktor Knavs ter Donald Trump mlajši z zaročenko Guilfoylovo.

Melania Trump missing from festive family Christmas photo at Mar-a-Lago https://t.co/FGJKUAjlg7 pic.twitter.com/kheSfBlvzx — Page Six (@PageSix) December 27, 2023

Leta 2024 znova pogosteje v javnosti

Triinpetdesetletna Melania Trump se bo v letu 2024 sicer znova pogosteje pojavljala v javnosti, da bi podprla svojega 77-letnega moža, ki želi biti ponovno izvoljen za predsednika. "Trump in njegova družina sta tako prepričana, da bo znova postal predsednik, da je s svojo ženo dosegel dogovor o okrepitvi diplomatskih nastopov na najvišji ravni," je za Page Six povedal vir blizu družine.

In dodal: "Melania se zaveda, da je čas, da se pridruži vrsti prvih dam in pusti svoj pečat v zgodovini. Znova se počuti pripravljena na svojo potencialno vlogo."

Preberite tudi: