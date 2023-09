Melania je spremenila predporočno pogodbo s Trumpom

"V zadnjem letu so se Melania Trump in njena ekipa na skrivaj pogajali o novih pogojih predporočne pogodbe, ki jo ima z Donaldom Trumpom," je za Page Six povedal dobro obveščen vir.

"To je že najmanj tretjič, da je Melania dosegla spremembo pogojev v pogodbi," je še razkril isti vir in dodal, da to ne pomeni, da namerava Melania zapustiti Trumpa: "Gre ji predvsem za to, da obdrži oziroma poveča skrbniški sklad za njunega sina Barrona."

Pogodba, ki jo je podpisala pred poroko leta 2005, določa tudi denar, nepremičnine in drugo premoženje, ki bi ga dobila ob morebitnem razhodu s Trumpom.

Foto: Guliverimage

Za spremembo pogojev oziroma višanje zneskov v pogodbi naj bi se Melania odločila potem, ko je Trump napovedal, da se želi potegovati za še en mandat v Beli hiši. Dodaten povod za spremembo pogodbe pa naj bi bile tudi njegove nedavne pravne preglavice, zaradi katerih bi lahko ostal brez zajetnega zneska denarja.

"Trump je še vedno zelo bogat, toda računi za odvetnike in dosojene kazni se nabirajo," je za Page Six še dejal vir, "nova pogodba zato za Melanio pomeni varnejšo prihodnost, če bi se slučajno razšla. Ne grozi mu z razhodom, a ima v mislih tudi to možnost."