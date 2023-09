Newyorški državni sodnik Arthur Engoron je v torek odločil, da sta nekdanji predsednik ZDA Donald Trump in njegov poslovni imperij The Trump Organization več let izvajala prevare na račun bank in zavarovalnic s precenjevanjem vrednosti premoženja za pridobivanje posojil, poročajo ameriški mediji.

Engoron je ob tem skupini podjetij The Trump Organization odredil odvzem nekaterih poslovnih licenc, zaradi česar praktično ne bo več smela poslovati v New Yorku. Trumpov odvetnik Christopher Kise je med napovedjo pritožbe na sodnikovo odločitev sporočil, da gre za pravosodno zmoto, ki nima zveze z dejstvi in zakoni.

"S to odločitvijo se želi nacionalizirati enega od najuspešnejših podjetniških imperijev v ZDA in zaseči zasebno lastnino ob priznavanju, da ni nobenega dokaza o neizpolnjevanju obveznosti, kršitvah, zaostalih plačilih ali pritožbah zaradi škode," je dejal.

Jamesova trdi, da je nekdanji predsednik ZDA dobival ugodna posojila

Sodnik Engoron je sprejel tako imenovano skrajšano sodbo o tožbi pravosodne ministrice New Yorka Letitie James, ki je za Trumpa in njegovo skupino podjetij zahtevala kazen v višini 250 milijonov dolarjev. V njej je sodnik sklenil tudi, da bo za nadzor nad poslovanjem Trumpove organizacije imenoval neodvisnega opazovalca. Gre za odločitev o ključnem zahtevku tožbe, glede katere se bo sodni proces predvidoma začel 2. oktobra.

Jamesova je pred letom dni vložila tožbo, v kateri med drugim trdi, da sta Trump in njegova skupina podjetij dolga leta zavajala banke, zavarovalnice in druge institucije z laganjem o dejanski vrednosti svojega premoženja, zaradi česar je nekdanji predsednik ZDA dobival ugodna posojila.

Jamesova: Veselimo se, da bomo na sojenju predstavili preostanek našega primera

Poleg tega, da se je Trump skupaj z drugimi vodilnimi uslužbenci podjetja hvalil s svojim bogastvom, je tudi večkrat lagal v letnih finančnih poročilih, je ugotovil sodnik. Ob tem je zavrnil Trumpovo trditev, da ni pomembno, kaj je trdil v finančnih poročilih, ker so ta vsebovala drobni tisk, da niso zanesljiva.

"V takem svetu so stanovanja z regulirano najemnino vredna enako kot stanovanja brez regulacij, zemljišča z omejitvami so vredna enako kot zemljišča brez omejitev, omejitve lahko izhlapijo v zrak, izjava ene stranke, ki prelaga odgovornost na drugo stranko, opraviči laži druge stranke. To je domišljijski in ne resnični svet," je Engoron zapisal v svoji 35 strani dolgi sodbi.

"Danes je sodnik odločil v našo korist in ugotovil, da sta Donald Trump in njegova organizacija več let izvajala finančne goljufije. Veselimo se, da bomo na sojenju predstavili preostanek našega primera," pa je po Engoronovi sodbi sporočila Letitia James.