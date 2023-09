Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Z žalostjo vam sporočam, da je moj oče, Donald Trump, umrl. Leta 2024 bom kandidiral za predsednika," je na omrežju X (nekdanji Twitter) tvitnil sin nekdanjega ameriškega predsednika Donald Trump mlajši. Šlo je za lažno objavo, v njegov profil so namreč vdrli hekerji in v njegovem imenu zapisali kar nekaj neresnic.

Da gre za delo hekerjev, so kmalu ugotovili tudi drugi uporabniki omrežja X. Objavo, da je Donald Trump umrl in da bo njegov sin kandidiral za predsednika, so izbrisali. Nam je pa v uredništvu še pred tem uspelo narediti posnetek zaslona.

Foto: zajem zaslona/X