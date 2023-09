Smith želi, da sodnica Trumpu prepove napade na tožilce, nanjo in priče v kazenskem pregonu zaradi spodnašanja izida predsedniških volitev leta 2020. "Prejšnji postopki obtoženca, vključno s tistimi, ki so posledica obtožnice v tem primeru, dovolj jasno potrjujejo potrebo za prepoved," je zapisal tožilec.

Trump se je na novico odzval na svojem družbenem mediju Truth Social. "Vodim kampanjo za predsednika proti nesposobni osebi, ki je oborožila ministrstvo za pravosodje in FBI, da gre nad političnega nasprotnika, in mi ne dovolijo komentarjev? Spuščajo informacije v javnost, lažejo in tožijo in mi ne dovolijo govoriti," je zapisal Trump.

Trumpove izjave neokusne in nevarne

Tožilstvo vztraja, da Trumpove izjave niso le neokusne, ampak so nevarne, saj so v preteklosti že privedle do nadlegovanja njegovih privržencev. Tožilci trdijo, da Trump izkorišča medijske platforme za širjenje laži o svojih kritikih in sodnih postopkih na način, ki podžiga njegove privržence.