17 let zapora za vodjo napada na ameriški kongres

Ponosni fantje so se imeli za sledilce in zaščitnike Trumpa.

Ponosni fantje so se imeli za sledilce in zaščitnike Trumpa. Foto: Reuters

Vodja skrajno desne skupine Ponosni fantje Joe Biggs, ki je večkrat pozival k vojni, s ciljem, da bi preprečil formalno potrditev poraza Donalda Trumpa na predsedniških volitvah, je bil danes obsojen na 17 let zapora. To je tudi ena najdaljših zapornih kazni izrečenih v povezavi z napadom na zvezni kongres 6. januarja leta 2021.

Tožilstvo je sporočilo, da je bil Joe Biggs, sicer veteran vojne v Iraku in nekdanji dopisnik skrajno desnega medija Infowars, vodja skupine Ponosni fantje in da je "uporabil svoje vojaške izkušnje za vodenje in nadzor skupine ljudi, s ciljem upora proti oblastem", poroča britanski BBC.

"Sebe in svoje gibanje je videl kot drugo ameriško revolucijo, v kateri bo skupaj z ostalimi 'patrioti' s silo prevzel vlado," je še dodalo. "Napad je prekinil našo tradicijo mirnega prenosa oblasti, ki je ena najdragocenejših stvari, ki jih imamo kot Američani," pa je dejal sodnik Timothy Kelly.

Zelo mu je žal

Biggs je medtem na sodišču izrazil obžalovanje zaradi svojih dejanj. "Zelo mi je žal. Vem, da sem tisti dan naredil napako, vendar nisem terorist," je dejal.

Biggs se je zavezal, da s skupino Ponosni fantje ne bo več imel opravka, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Foto: Reuters

Ponosni fantje so se imeli za sledilce in zaščitnike Trumpa, ki jim je na televizijskem soočenju s takrat še demokratskim predsedniškim kandidatom Joejem Bidnom leta 2020 javno naročil, naj bodo pripravljeni. Trumpovi privrženci so nato pred dvema letoma napadli kongres in skušali preprečiti formalno potrditev njegovega poraza na volitvah.